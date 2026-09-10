Vocales conservadores del CGPJ cargan contra izquierdistas por querer "condicionar públicamente" el discurso de Perelló

Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial han emitido un comunicado como contestación a otro previo realizado por los vocales izquierdistas en el que buscaban condicionar el discurso de apertura en la celebración de la apertura del año judicial de la presidenta de la Institución, Isabel Perelló.

"La discrepancia es legítima y consustancial al funcionamiento de un órgano constitucional plural. Lo que no parece coherente es trasladar directamente a la opinión pública un debate que no se ha planteado previamente en el seno del Consejo, sin haber comunicado siquiera esta iniciativa a la presidenta ni al resto de los vocales", según señala un comunicado de los vocales conservadores al que ha tenido acceso Libertad Digital.

De igual manera, el escrito precia que "se hagan propios planteamientos sostenidos por el Ministerio de Justicia frente al propio Consejo" utilizando la condición de Vocal. Además, se critica que pretendan condicionar el contenido de la intervención de la presidenta en la apertura del año judicial. Según estos magistrados el comunicado pretende establecer "qué debería reconocer, qué debería criticar, qué cuestiones debería priorizar e incluso el enfoque que debería adoptar".

El mismo escrito de los conservadores explica que en ese comunicado se reclaman al Consejo una serie de medidas pero "lo hacen como si fueran observadores externos y no miembros del propio órgano".

"En definitiva, el comunicado incurre en una contradicción difícil de ignorar: reclama diálogo, colaboración leal, responsabilidad y rendición de cuentas, pero se hace público sin haber promovido previamente ese diálogo dentro del Consejo; exige actuaciones al órgano como si sus firmantes fueran ajenos a él; desdibuja la distribución de responsabilidades entre las distintas administraciones; y pretende condicionar desde el exterior una intervención institucional de la presidenta", sentencia el comunicado.

Perelló critica al gobierno

Sin embargo, la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo finalmente ha defendido la actuación de los jueces en el evento celebrado este jueves y ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez por sus críticas constante s a los jueces que investigan la corrupción que rodea a su entorno. "Es una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva", ha señalado.

Además, durante su discurso ha precisado que las criticas sobre las actuaciones de los jueces son legítimas pero que no lo son aquellas que acusan directamente a los magistrados de realizar investigaciones prospectivas. "La discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos", ha aseverado acerca de las acusaciones de lawfare.