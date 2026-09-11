Arden 42 chabolas de inmigrantes durante otra "noche terrible" de disturbios en Ceuta

Más de 40 chabolas de inmigrantes han quedado calcinadas tras producirse un incendio cerca de la medianoche en uno de los asentamientos situados en el Polígono Industrial del Tarajal, en Ceuta. Las llamas han obligado a desalojar a las personas que se encontraban asentadas en la zona, aunque no se han registrado heridos.

El fuego se ha originado en la parte delantera de una de las naves industriales y se ha extendido por el campamento levantado junto a ellas, donde permanecen muchos de los inmigrantes que entraron ilegalmente en la Ciudad Autónoma el pasado mes de julio. Maderas, cartones, plásticos y residuos han terminado pasto de las llamas, que han destruido 42 de las construcciones improvisadas.

Han sido los propios vecinos ceutíes quienes han alertado a los servicios de emergencia. Hasta el lugar han acudido los Bomberos, junto a unidades de la Policía Nacional, la Policía Local y las Fuerzas Armadas. Los efectivos han trabajado durante casi dos horas hasta conseguir controlar el incendio.

El fuego no ha alcanzado la estructura de las naves ni ha causado daños en las viviendas próximas. Tampoco se han visto afectados los colegios Príncipe Felipe y Reina Sofía.

Una madrugada "terrible"

Pero el incendio del campamento no ha sido el único incidente de esta madrugada en Ceuta. Los Bomberos han definido la noche como una "noche terrible" después de tener que intervenir no solo en ese incendio, sino en varios fuegos más que han afectado a un total de ocho vehículos y cuatro contenedores en diferentes puntos de la ciudad.

Los de vehículos se han registrado en la calle Francisco Javier Sauquillo, la Fase 2 del Polígono, junto a la guardería El Conertín, el aparcamiento del IES Abyla y la zona centro. A ellos se suman cuatro contenedores incendiados, dos en Los Rosales y otros dos en la barriada Juan Carlos I.

Por el momento, las autoridades no han informado de la autoría de estos incendios ni han señalado a ningún responsable.

En cuanto al fuego del campamento del Tarajal, los Bomberos consideran que una de las posibles causas podría estar relacionada con alguna de las fogatas del asentamiento.