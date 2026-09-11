Cuesta denuncia y destapa las mentiras del Ejecutivo con Ceuta y las "trampas" contra el Ejército

Durante la emisión especial en directo de La noche de Cuesta desde el Auditorio del Museo de Almería, el periodista Carlos Cuesta ha desgranado los encubrimientos que, según asegura, el Gobierno está orquestando para ocultar que conocía de antemano la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma.

La dimisión que destapa "la farsa" de la Delegación del Gobierno

El eje central de las críticas ha sido la reciente dimisión del jefe de gabinete de Miguel Ángel Pérez, delegado del Gobierno en Ceuta. El delegado había afirmado públicamente que desconocía las alertas previas de Inteligencia, pero su mano derecha lo desmintió en su comunicado de renuncia. Según leyó textualmente Cuesta, el dimitido alegó "incompatibilidad" entre su confirmación de que transmitió la mensajería del CNI "el día 29 de julio, un día antes de la invasión" y las "distintas declaraciones del delegado [...] en las que afirma no haber recibido información".

Para Cuesta, esto evidencia que "el Gobierno está mintiendo, está mintiendo como un bellaco" y que "por supuesto que él tuvo conocimiento oficial, es decir, lo tuvo que trasladar a la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez". La versión fue ratificada, tal y como expuso el periodista, por el diputado autonómico del PSOE, Melchor León, quien admitió públicamente que el delegado "estaba informado de todo desde el minuto uno" y que lleva "40 días mintiendo". Cuesta auguró irónicamente que Marlaska incluirá a este diputado socialista en la lista de "radical" y "desinformación" por destapar la verdad.

Disturbios, "trampas" contra el Ejército y falta de herramientas legales

Sobre la situación sobre el terreno, el periodista dibujó un panorama de descontrol absoluto: "Arden 42 chabolas en una nueva noche de fuertes disturbios en Ceuta". Advirtió además de un salto cualitativo en la agresividad hacia las fuerzas de seguridad, denunciando que "los invasores han desarrollado ya una técnica para generar trampas [...] de forma que, cuando el ejército intenta inspeccionar zonas como la zona del monte, caiga en esas trampas y se desplome".

Ante este escenario, criticó duramente la inacción del Ejecutivo por negarse a decretar los estados recogidos en la Constitución, impidiendo así la capacidad operativa de los militares desplegados. "El que yo llevo diciendo desde el día uno que obviamente debería haber sido el que se hubiese impuesto, el estado de sitio. Si tú tienes una invasión militar, ¿cómo se responde a una invasión? Se responde con militares, ¿verdad? Pero esos militares [...] tienen que poder actuar como policía en un entorno civil", reclamó.

Colapso sanitario y el "desprecio" a Juan Jesús Vivas

La saturación de los servicios públicos también ocupó una parte central del programa. Cuesta confrontó directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, de quien dijo que, tras su fugaz visita, "nos sigue asegurando que no pasa nada, que no hay ningún colapso". Sin embargo, las cifras aportadas en directo relatan que "se han disparado las atenciones un 1.600%", dejando a Urgencias operando con apenas siete facultativos que encadenan turnos. "Los propios médicos están empezando a tener ya bajas por ansiedad, bajas por daños mentales", sentenció.

Finalmente, Cuesta relató el abandono institucional al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien intentó advertir de la inminente llegada acumulada desde el 8 de julio. Tras dos llamadas sin respuesta al presidente del Gobierno, el presidente ceutí contactó al equipo de Moncloa. Según las declaraciones del propio Vivas recogidas en el programa, la respuesta oficial del jefe de gabinete fue demoledora: "Deja de llamar que te estás poniendo muy pesado".

"Este es el Gobierno que tenemos", concluyó Cuesta, señalando que, mientras tanto, se dedican a hacer listas negras sobre periodistas críticos.