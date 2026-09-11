Irene Montero será la candidata de Podemos en las generales y promete que luchará contra la "violencia machista"

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad con 1.200 rebajas de condena a sus espaldas, Irene Montero, oficializará este sábado su candidatura a las próximas elecciones generales con la formación morada y con la idea de liderar el bloque de la extrema izquierda. Y lo hará sin pasar por unas primarias. El acto tendrá lugar en Madrid con el lema "Paz, casa, trabajo", en el que se buscará levantar una izquierda "fuerte" y no subordinada al PSOE. La formación morada aún no ha definido su política de alianzas, aunque defendió la posibilidad de una unión estratégica con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, después de un acto que celebraron juntos, aunque esa hipotética alianza no quedó en nada apalabrado y Rufián dejó claro que no habrá convergencia con fuerzas estatales.

En paralelo, Podemos también ha lanzado sus primarias para elegir candidatos a las elecciones autonómicas y municipales, proceso al que se presentará la secretaria general de la organización, Ione Belarra, para encabezar la lista a las elecciones en la Comunidad de Madrid con el objetivo de volver a ser una fuerza con representación en el Parlamento regional.

Desde la formación de extrema izquierda existe la "convicción" de que hay muchos votantes que pueden volver a movilizarse ante una propuesta de estas características, con propuestas "claras" y que hacen frente a las principales causas del malestar de millones de personas. Durante el evento, Montero presentará además los principales ejes sobre los que se articulará su candidatura, situando la mejora de las condiciones de vida, los derechos sociales y la defensa de la paz "frente al avance de la extrema derecha, las guerras y el encarecimiento de la vivienda y los productos básicos".

Más de 1.000 rebajas de condena a violadores

La nueva líder de Podemos defenderá políticas centradas en poder vivir bien, y planteará cinco prioridades a desarrollar en el primer año de la próxima legislatura. En esa línea de medidas defenderá la necesidad de fijar precios justos para la vivienda, combatiendo la especulación, y una reducción de la jornada laboral dejándola en 35 horas semanales. También defenderá una subida del salario mínimo interprofesional a los 1.800 euros.

Montero también centrará su campaña en lucha contra la violencia machista y la "emergencia climática". La exministra de Igualdad no solo no consiguió reducir la violencia contra las mujeres si no que dejó un legado peor del que obtuvo. Tal es así que a sus espaldas cuenta con la Ley del solo sí es sí, por la que 1.200 violadores vieron rebajada su pena, además de otras políticas y leyes como la Ley Trans que ha dejado muchos efectos negativos. Una candidatura que quiere "dar la batalla a la ultraderecha".