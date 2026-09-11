La Audiencia Nacional prepara un nuevo juicio a la trama Koldo: Ismael Moreno ultima otro caso Mascarillas

La Audiencia Nacional tiene en un horizonte muy cercano la finalización de la instrucción de una de las tres causas que el juez Ismael Moreno investiga en el marco de la trama Koldo. Se trata del conocido como caso Mascarillas, que incluye contrataciones públicas de material sanitario más allá de las propias mascarillas, así como otras cuestiones como el enchufe a Jéssica Rodríguez, que en este caso se encuentra investigada.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 se encuentra investigando tres ramas de la trama Koldo: las mordidas por obra pública, los pagos en efectivo del PSOE —que puede derivar en la presunta financiación irregular del partido— y el caso Mascarillas. Este último engloba una derivada de lo ya juzgado en el Tribunal Supremo por las adjudicaciones de compra de mascarillas; aunque focalizando la causa en otros contratos de compra de material sanitario realizados por la administración y con la implicación de todos aquellos que no pudieron ser juzgados en el Supremo. Entre los principales acusados, se encuentran Koldo García, Víctor de Aldama, Joseba García, Patricia Úriz —hermano y exmujer de Koldo—, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, Jéssica Rodríguez e Isabel Pardo de Vera. El juez Ismael Moreno recibe este viernes la declaración de Juan Carlos Cueto, investigado por formar parte de la trama asociada a Soluciones de Gestión.

Según han apuntado fuentes fiscales a Libertad Digital, el caso se encuentra en los últimos pasos antes de que se de por finalizada la instrucción y se dicte la apertura del juicio oral. De hecho, Anticorrupción tiene ya puesta la mirada en el escrito de acusación que tendrá que presentar en las próximas semanas, cuando el juez estime que se dan por finalizadas las declaraciones de los involucrados en la trama.

En este sentido, el escrito de acusación se basará en la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo y en el proceso que derivó en ella, ya que la mayoría de imputados en la Audiencia Nacional pasaron como testigos por el Alto Tribunal, donde solo se juzgó a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama como parte de la organización criminal debido a que el exministro aún mantenía el cargo de diputado cuando el Supremo dictó la apertura del juicio oral. Es por ello que correspondía juzgar a Ábalos en el Supremo, partiendo la causa en dos y dejando solo lo imprescindible en manos del Alto Tribunal.

En este caso, se juzgará, por ejemplo, a Jéssica Rodríguez como beneficiaria del enchufe y a Isabel Pardo de Vera como una de las personas que participaron en favorecer su contratación. En el mismo marco se encuentra imputado Joseba García, persona de referencia para Jéssica tanto en Ineco como en Tragsatec, a pesar de que este tan solo trabajaba en Ineco y nunca tuvo un cargo en Tragsa.

De esta forma, el Ministerio Público sustentará su acusación en el caso juzgado en el Supremo pero ampliando la causa hasta los más de quince imputados en la trama, que habría cobrado mordidas a cambio de influir en contratos de compra de material sanitario no del Ministerio de Transportes —ya juzgado en el Supremo—, sino de Administraciones como de Canarias y Baleares, antes a cargo del ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Esta será la primera causa de la trama Koldo que se dirima en la Audiencia Nacional, ya que la de obra pública se encuentra esperando nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La de los pagos en efectivo se encuentra secreta y el magistrado Ismael Moreno maneja una ingente cantidad de documentación que tardará semanas en dar resultados y, una vez se encuentren las conclusiones, se acordarán nuevas diligencias.