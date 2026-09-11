La clave para imputar al PSOE: Pedraz decidirá si el partido fue beneficiario directo o indirecto de las cloacas

La imputación del PSOE como persona jurídica se encuentra en el aire en el caso de las cloacas socialistas que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Este tendrá que decidir en algún momento del procedimiento si investiga al partido formalmente o tan solo a sus exdirigentes y lo hará en base a "si el partido puede ser considerado beneficiario directo o indirecto de las prácticas de las cloacas de Leire Díez".

El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha recibido este jueves al exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos en calidad de imputado con el objetivo de indagar en las supuestas presiones que los altos cargos de la Benemérita ordenaron sobre la Unidad Central Operativa (UCO) para que estos se "pusiesen de perfil" en las causas en las que investigaban la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Este ha negado su implicación en las mismas. Pedraz no solo mantiene investigaciones abiertas sobre la Guardia Civil, sino que ha focalizado gran parte de su instrucción en el funcionamiento del Partido Socialista, que habría puesto su estructura de partido a servicio de la estructura de las cloacas de Leire Díez y Santos Cerdán.

Según han apuntado fuentes fiscales a Libertad Digital, la imputación del PSOE como persona jurídica se encuentra sobre la mesa de los despachos del Juzgado Central de Instrucción Número 5. La clave estaría en la consideración que el juez Pedraz haga sobre el supuesto beneficio, ya sea de forma directa o indirecta, que el partido pudiese obtener de las prácticas ilícitas de Leire Díez. "Hay que ver si Leire ha actuado por cuenta del partido, pagada por su estructura jurídica, que parece que sí", han ahondado estas fuentes.

"Que Leire se presentase como una emisaria del partido no ayuda", ha precisado otra fuente jurídica al ser preguntada si cree que el juez resolverá la situación con la imputación del partido que lidera Pedro Sánchez. El propio jefe del Ejecutivo no descartaba que el PSOE pudiera ser imputado, aunque lo hacía en el marco de la causa en la que se investigan sus pagos en efectivo. "Si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia porque, insisto, no hay financiación irregular dentro del PSOE, por mucho que diga Aldama", sentenciaba en su entrevista en TVE. La citada fuente precisaba que el juez podría entender que la intención de dinamitar las causas judiciales que afectaban a sus mandatarios estaría buscando un beneficio indirecto para las siglas del PSOE, es decir, para el partido como persona jurídica.

Esta cuestión se dirime en el artículo 31 bis del Código Penal español: