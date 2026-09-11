La Fiscalía apunta a Marruecos y a Argelia por poner trabas en las deportaciones de inmigrantes que expulsa España

La memoria anual de la Fiscalía General del Estado del año 2025 revela que tanto Marruecos como Argelia dificultan las tareas de repatriación de personas inmersas en un proceso penal en España.

La memoria elaborada por la Fiscalía General del Estado recoge la actividad del Ministerio Fiscal correspondiente al último año judicial y en ella se recogen datos como la evolución de la criminalidad o la prevención del delito. La memoria se ha hecho pública este jueves en el acto de apertura del año judicial 2026-2027 celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.

En el año 2025 los fiscales delegados de Trata de Personas y Extranjería revelan que han emitido un total de 1.287 informes relacionados con expulsiones a ciudadanos extranjeros con un proceso penal abierto en España. Esta cifra supone un incremento del 15,20% respecto a los 1.117 informes que se emitieron en el año 2024 y que a su vez superaron a los registrados en 2023.

"Las memorias territoriales vuelven a poner de manifiesto que la ejecución efectiva de las expulsiones, tanto las acordadas durante la fase de instrucción conforme al art. 57.7 LOEX como las impuestas en sentencia al amparo del art. 89 CP, continúa viéndose obstaculizada por problemas estructurales persistentes que, lejos de disminuir, se han consolidado como uno de los principales factores que comprometen la eficacia real de este instrumento legal", explica la memoria.

Al margen de los problemas estructurales que presenta el sistema de expulsiones, el documento también hace referencia a la "limitada colaboración consular". "Varias fiscalías (Sevilla, Islas Baleares, Valencia, Murcia y Zaragoza) subrayan que los consulados de Marruecos y Argelia mantienen una posición extremadamente restrictiva. Así, Marruecos solo acepta la repatriación si el interesado presenta pasaporte original en vigor, documento que muchos penados ocultan deliberadamente y Argelia, por su parte, prácticamente no documenta expulsiones, hasta el punto de que en algunas provincias esta vía se considera materialmente inviable", explica el documento.

Sin embargo, la Fiscalía pone de ejemplo a Segovia porque de las 16 solicitudes de expulsión que tramitaron, 14 de ellas fueron autorizadas y se materializaron 13, "demostrando que, cuando los elementos administrativos y documentales confluyen adecuadamente, la expulsión sigue siendo una herramienta eficaz".

Por otro lado, los datos de la Fiscalía General revelan que las solicitudes de sustituir penas privativas de libertad superiores a un año con la expulsión del territorio nacional han aumentado. "Así, si en 2023 se registraron 4.144 solicitudes y en 2024 esta cifra se elevó a 4.656, en 2025 se alcanzaron 5.551 peticiones. Ello supone un incremento del 19,2% respecto al año anterior y del 34% en relación con 2023, consolidando una tendencia al alza continua en el empleo de esta medida, especialmente en procedimientos por delitos contra la propiedad, contra la seguridad vial o relacionados con el mantenimiento del orden público", explican.