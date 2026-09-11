Otro asaltante de Ceuta más con antecedentes por yihadismo. Los agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil han arrestado en las últimas horas a un nuevo ciudadano de nacionalidad marroquí con antecedentes por terrorismo y que había regresado a España aprovechando el asalto masivo al perímetro fronterizo de la ciudad autónoma que tuvo lugar los pasados 30 y 31 de julio.

La localización e interceptación del individuo se produjo en torno a las 20:30 horas del jueves, durante un despliegue operativo llevado a cabo por especialistas del Instituto Armado. La actuación policial se desencadenó tras levantar las sospechas de las patrullas desplegadas, lo que motivó su inmediata identificación para contrastar su situación legal mediante el cotejo de sus datos personales.

Una vez consultadas las bases de datos policiales, los agentes corroboraron que el arrestado acumulaba antecedentes penales graves por terrorismo tras haber sido detenido en Cataluña durante el año 2015. Posteriormente, los tribunales dictaron una condena firme que conllevaba la prohibición expresa de reingresar en territorio español, una medida judicial vigente que el sujeto quebrantó de forma deliberada al cruzar.

Las pesquisas han confirmado que el detenido logró internarse en la ciudad camuflado entre la multitud durante la violenta entrada masiva registrada a finales de julio. Se aprovechó de la presión ejercida por la multitud de asaltantes en el área del espigón para eludir a las Fuerzas de Seguridad del Estado y entrar en Ceuta. Una vez en la ciudad había conseguido evitar los controles iniciales y permanecer oculto en el entramado urbano.

Tras concretarse el arresto, los efectivos del Instituto Armado formalizaron el traslado del detenido hasta las dependencias de la Policía Nacional para continuar las diligencias. En la Jefatura Superior se han activado de manera urgente los expedientes administrativos oportunos con el objetivo prioritario de tramitar su inmediata expulsión del país.

Este no es el primer caso de asaltantes al perímetro fronterizo de la ciudad de Ceuta que tenían órdenes de expulsión vigentes en territorio español por tener vínculos o haber sido condenados por terrorismo yihadista. El pasado 1 de septiembre ya se habían expulsado a al menos tres yihadistas que se había colado en la ciudad, además de haberse localizado a un número importante de asaltante con orden de expulsión de España por otros delitos.