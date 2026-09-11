La Justicia acaba con la custodia compartida de un perro porque el conflicto entre sus dueños le estresa

Desde que las mascotas pasaron a considerarse seres sintientes, su bienestar emocional pesa cada vez más en las decisiones judiciales, sobre todo en los procesos de separación donde ya casi tienen tratamiento de hijos. Y si no, que se lo pregunten a Sardina, un bóxer de ocho años que ya no tendrá que cambiar de casa cada quince días. La Justicia ha puesto fin a la custodia compartida porque considera que el cambio de domicilio y, sobre todo, las broncas constantes entre sus dueños, le están provocando "estrés crónico".

Sardina llegó a la vida de María Luisa y Victorio en diciembre de 2017. Los dos compraron el bóxer por 450 euros, aunque solo Victorio aparece como titular en el Registro de Identificación de Animales de Compañía. Ambos, sin embargo, figuran en la cartilla veterinaria y los dos contribuyeron a pagar los gastos del animal. Todo fue más o menos bien hasta que la relación entre sus dueños terminó y Victorio dejó de permitir que María Luisa viera al perro.

María Luisa acudió entonces a los tribunales y consiguió un sistema de custodia compartida. Desde julio de 2023, el perro pasaba quince días en casa de cada uno. Cada propietario asumía su alimentación durante su turno y los demás gastos se repartían a medias.

Pero Victorio recurrió. Alegó que Sardina tiene más de ocho años, padece una displasia de cadera significativa y progresiva que requiere controlar su peso, hacer ejercicio, tratar el dolor y someterse a fisioterapia y rehabilitación. Según la sentencia, todas esas circunstancias hacen especialmente importante que mantenga unas rutinas estables incompatibles con la custodia compartida.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ha tenido en cuenta ese argumento, pero también destaca otro problema mucho más grave si cabe: los dueños de Sardina se llevan a matar. De hecho, la sentencia destaca la "hostilidad" entre ambos y considera que esa tensión entre los humanos también puede afectar al animal. Los perros, explica el tribunal, perciben esa tensión y pueden convertirla en estrés crónico.

En el caso de Sardina, la conclusión de los magistrados es que lo mejor es que tenga un único domicilio, el de Victorio. María Luisa podrá seguir viéndolo dos días a la semana, a su elección, incluso durante el fin de semana. Serán visitas sin pernocta: podrá recoger al perro ella misma o mediante una persona de confianza y deberá devolverlo a las 21:30 horas. Si algún día no puede acudir, tendrá que avisar con al menos 48 horas.

Y la cosa tiene también su pequeña letra económica. María Luisa deberá pagar a Victorio 30 euros al mes para contribuir a la manutención ordinaria de Sardina. La cantidad se actualizará anualmente con el IPC. Los gastos extraordinarios —por ejemplo, una operación, un tratamiento importante o una rehabilitación— se abonarán a partes iguales.