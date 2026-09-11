La plantilla de TVE estalla contra la dirección por vetar una pieza crítica con la entrevista de Sánchez

El Consejo de Informativos de TVE ha protestado este viernes por el impedimento de emitir en el 'Telediario 1' una pieza que cuestionaba que la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se realizara en 'Mañaneros 360' de La 1, un programa a cargo de una productora externa. El órgano considera que lo ocurrido supone una "injerencia directa por parte de la dirección" y lo enmarca en una situación más amplia de falta de recursos, personal y externalización de contenidos informativos.

Tras mantener reuniones con la Dirección de Informativos durante los dos últimos días, el Consejo de Informativos ha convocado una concentración de cinco minutos a las puertas de los centros de trabajo y ha animado a los profesionales a retirar sus firmas durante toda la jornada.

En Torrespaña, sede de la Dirección de Informativos de Radio Televisión Española, se han concentrado decenas de personas con carteles en los que se podían leer mensajes como "Stop injerencias en los informativos" y "Contra la externalización de la información".

Durante el acto también se ha aplaudido a los equipos de edición y a las distintas áreas de la empresa. La protesta ha terminado con gritos de "¡Viva la pública!".

El presidente del Consejo de Informativos de TVE, Óscar Nieto, ha señalado que el episodio relacionado con la entrevista a Sánchez fue "la gota que colma el vaso". A su juicio, se trata de un hecho "muy grave" que tuvo consecuencias que, según ha explicado, fueron parcialmente solventadas al emitirse la información en otros programas.

Críticas a la reducción de recursos

Nieto ha situado el conflicto dentro de una problemática que, según el Consejo de Informativos, afecta al conjunto de la producción de los telediarios.

"La estrategia de esta casa es reducir los tiempos de los telediarios, reducir los medios, los recursos y la capacidad de producción de los informativos, en global, y del telediario, en particular", ha afirmado.

El presidente del órgano también ha cuestionado que los informativos de TVE, a los que se ha referido como el "buque insignia de esta empresa", puedan perder relevancia por el traslado de contenidos informativos a otros programas emitidos por La 1.

Según Nieto, esos espacios "no son de RTVE", aunque se emitan en la cadena pública, y están "controlados editorialmente por compañías externas".

El representante del Consejo de Informativos ha defendido que RTVE debe informar también sobre los acontecimientos que afectan a la propia empresa. "Creo que es una información relevante y creo que igual que RTVE cubre otros conflictos, también tiene que cubrir lo que pasa dentro de esta empresa", ha señalado.

La dirección ofrece explicaciones

En la reunión previa a la concentración, el Consejo de Informativos ha asegurado que la Dirección de Informativos le proporcionó información sobre la entrevista a Pedro Sánchez en 'Mañaneros 360' y sobre su posición respecto al comunicado difundido por el propio consejo.

Protestas en RTVE | Fuente: EFE

La dirección también habría trasladado sus disculpas por las formas empleadas durante el altercado previo al 'Telediario 1' del jueves y abordó los problemas existentes en la organización y comunicación del trabajo, según el órgano de representación profesional.

El presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López, ha expresado su voluntad de mantener un diálogo en una reunión prevista para la próxima semana.

Nieto ha recordado que el Consejo de Informativos lleva más de un año reclamando soluciones y ha asegurado que la situación se ha ido agravando durante ese periodo.