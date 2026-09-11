Un caso de sarna más en la Policía Nacional. El sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios en la institución, ha confirmado en las últimas horas la aparición de un nuevo caso de sarna en uno de los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que se desplazan desde Algeciras a Ceuta para apoyar el despliegue en la ciudad autónoma tras el asalto masivo al perímetro fronterizo de este verano.

El sindicato ha recordado que este nuevo contagio vuelve a poner sobre la mesa los riesgos sanitarios a los que están expuestos los policías que participan en este dispositivo y ha exigido que los agentes que regresen de Ceuta sean sometidos a reconocimientos médicos para detectar posibles enfermedades infectocontagiosas y evitar que puedan producirse contagios en sus destinos habituales.

Han considerado que la aparición de este nuevo caso demuestra que la Dirección General de la Policía Nacional no puede seguir ignorando sus advertencias y han asegurado que desde el área de Prevención de Riesgos Laborales de JUPOL han realizado distintas gestiones destinadas a minimizar y evitar, dentro de lo posible, este tipo de infecciones, pero han reclamado que la institución tome "medidas concretas de prevención y control sanitarios".

Éste sería el tercer caso de sarna registrado entre los policías nacionales que han participado en los despliegues de apoyo a Ceuta. El sindicato ya denunció a mediados de agosto que otros dos agentes habían tenido casos confirmados de sarna y que la misma se había detectado una vez habían regresado ya de su despliegue en la ciudad autónoma y se encontraban ya junto a sus familias en sus localidades de origen.

Pero las condiciones sanitarias no constituyen la única denuncia planteada por JUPOL, que también ha reclamado que los policías desplazados a Ceuta dispongan de alojamientos dignos, adecuados y dotados de las condiciones necesarias de higiene y salubridad. Según han denunciado, las condiciones de alojamiento forman parte de un problema más amplio de prevención de riesgos laborales que afecta a los funcionarios desplazados a Ceuta.

A esta situación se suma, según JUPOL, la duración de determinadas jornadas de trabajo. El sindicato ha denunciado jornadas extenuantes y ha advertido de que la fatiga acumulada puede afectar tanto a la salud de los agentes como a la seguridad del servicio. La organización pone el foco especialmente en los policías de Extranjería, que están realizando trámites relacionados con expedientes de expulsión y solicitudes de protección internacional.

El sindicato policial también ha reclamado la instalación de baños y servicios higiénicos en la playa del Trampolín, uno de los puntos donde los agentes permanecen durante largos periodos prestando servicio. En esta línea, ha considerado que los policías deben disponer de instalaciones básicas para atender sus necesidades durante la jornada y ha recordado que esta carencia vulnera las normativas de prevención de riesgos laborales.