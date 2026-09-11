Los socios de Aldama niegan las mordidas y achacan el tráfico de influencias a un error en la fecha del contrato

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha tomado declaración este viernes a los empresarios Íñigo Rotaeche y Juan Carlos Cueto, presuntos socios de Víctor de Aldama en Soluciones de Gestión. Estos han negado conocer cualquier tipo de irregularidad en los contratos de venta de mascarillas firmados con el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos.

Según han informado fuentes jurídicas a Libertad Digital, los empresarios han negado conocer los pagos que ha acreditado el empresario Víctor de Aldama y se han desmarcado de sus prácticas ilícitas. Al ser preguntados por cómo conocían que se iba a presentar una licitación pública el 19 de marzo de 2020 cuando ya habían firmado el contrato de venta de mascarillas el 16 de marzo, estos han defendido que esto se debe a una equivocación a la hora de fijar la fecha del contrato; pero que, en realidad, el contrato se redactó y firmó después del 19 de marzo. En este sentido, las defensas han pedido una pericial de las comunicaciones con el Ministerio con el objetivo de demostrar que no estaban al tanto de las licitaciones públicas que iba a promover el departamento que dirigía José Luis Ábalos. Este error lo achacan a José Ángel Escorial, administrativo de la empresa encargado de la elaboración del contrato.

Asimismo, han reconocido una reunión a las puertas del Ministerio en la que habrían participado Aldama y Rotaeche el mismo 19 de marzo, cuando el Gobierno ya había decretado el confinamiento. Así, han explicado que mantenían un salvoconducto para salir a la calle y que por ello pudieron reunirse a los pies del Ministerio. Fue en esta reunión en la que habrían tenido conocimiento por parte de Aldama de la licitación que había abierto Puertos del Estado para comprar mascarillas.

En este marco, Cueto incluso se ha desmarcado de la organización de la empresa y, al ser interrogado por parte del Ministerio Fiscal acerca de por qué compartían sede, ha asegurado que se trataba de un coworking para "ahorrar gastos" mediante compartir la sede de su empresa, el Grupo Cueto, y Soluciones de Gestión.

Según adelantaban fuentes fiscales a Libertad Digital, el presente caso se encuentra en los últimos pasos antes de que se dé por finalizada la instrucción y se dicte la apertura del juicio oral. De hecho, Anticorrupción tiene ya puesta la mirada en el escrito de acusación que tendrá que presentar en las próximas semanas, cuando el juez estime que se dan por finalizadas las declaraciones de los involucrados en la trama.

En este sentido, el escrito de acusación se basará en la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo y en el proceso que derivó en ella, ya que la mayoría de imputados en la Audiencia Nacional pasaron como testigos por el Alto Tribunal, donde solo se juzgó a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama como parte de la organización criminal debido a que el exministro aún mantenía el cargo de diputado cuando el Supremo dictó la apertura del juicio oral. Es por ello que correspondía juzgar a Ábalos en el Supremo, partiendo la causa en dos y dejando solo lo imprescindible en manos del Alto Tribunal.