Sofía Puente intenta anular la querella por la Ley de Nietos admitiendo que su instrucción pudo ser desacertada

La hermana del ministro Óscar Puente ha presentado un escrito ante los Juzgados de Plaza de Castilla en los que pide el sobreseimiento de la querella que Hazte Oír interpuso contra ella por el mandato de interpretación que firmó de la Ley de Nietos. El escrito se sustenta en que la que fuera directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia ya fue denunciada por los mismos hechos y que el Juzgado archivó la causa porque, independientemente de que la instrucción se hubiese o no excedido en sus competencias, no correspondía a los Juzgados de Instrucción de Madrid investigar el caso.

Sofía Puente dictó la instrucción, a juicio del querellante de forma falaz, de la norma que posteriormente ha dado pie a la obtención de la nacionalidad de extranjeros descendientes de personas que perdieron su condición de españoles tras la Guerra Civil. Se le acusa de un delito de prevaricación administrativa por estos hechos, referentes a la instrucción de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el año 2022, cuando Sofía Puente ejercía el mencionado cargo en el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la hermana del ministro de Transportes se apoya en una querella que fue presentada contra ella anteriormente: "En fecha 16 de abril de 2024 la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica presentó querella contra Sofía Puente Santiago por la comisión de un delito de prevaricación del art. 404 del CP por el dictado de dicha instrucción". En este sentido, aporta las resoluciones que adoptó el Juzgado, que no entraba a valorar el contenido de la instrucción, sino que se limitaba a rechazar que fuera su competencia investigarlo entendiendo que debían ser los trámites internos del Ministerio los que resolviesen el caso.

"No basta la mera ilegalidad, la simple contradicción con el derecho, puesto que ello supondría anular en la práctica la intervención del control de los tribunales del orden contencioso-administrativo, ampliando desmesuradamente el ámbito de actuación del derecho penal, que perdería su última ratio", explicaba el auto en el que archivaba la causa. La mencionada asociación presentó recurso y, según el escrito de Sofía Puente, la Audiencia Provincial resolvió apoyando a los Juzgados de Instrucción.

En este marco, la Audiencia aseguraba compartir las valoraciones de la querellada y recalcaba que la instrucción de una norma no es decisoria. "No cabe hablar de una injusticia clara y manifiesta, de verdadero y patente retorcimiento del derecho o de voluntad injustificable revestida de una aparente fuente de normatividad. Todo ello, con independencia de que la instrucción pueda ser desacertada o se haya excedido en la interpretación de la norma, lo que, eventualmente, podrá ser corregido a través de los oportunos recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa", explicaba la Audiencia Provincial.

En este sentido, Sofía Puente defiende que se trata de un caso ya juzgado y archivado, por lo que insta al Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid —encargado de la querella de Hazte Oír— a archivar la querella contra ella. La magistrada María Inmaculada Lova ha emitido una diligencia de ordenación en la que pedía a los Juzgados 21 y 25 de Madrid que les remitiese toda la información que obrase en esa causa que quedó archivada con el objetivo de decidir sobre el escrito de Sofía Puente.