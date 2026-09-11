Un diputado socialista arremete contra el Gobierno por Ceuta: "El CNI advirtió de la situación y no se hizo nada"

Durante el programa especial en Almería de La Noche de Cuesta conducido por Carlos Cuesta, el diputado del PSOE de Ceuta, Melchor León, ha hablando sin tapujos de todo lo que rodea a la invasión de la ciudad y lo que hicieron, y sobre todo no hicieron, los propios miembros de su partido. "El CNI advirtió de la situación y no se hizo nada", ha dicho durante la entrevista el diputado socialista.

"El delegado del Gobierno, lo llevo diciendo desde el día 30, estaba informado de lo que iba a pasar. El propio jefe de su gabinete lo ha dicho. Era algo obvio y no actuó. Ni él ni Fernando Grande-Marlaska. Ambos son culpables. La mayor parte, de hecho, es del señor Marlaska", arrancó con contundencia el señor León.

Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que no se actuara por desconocimiento de lo que estaba pasando, Melchor volvió a lanzar dardos directos a los que él considera, sin duda, los culpables de todo lo ocurrido. "No es creíble. Se avisó a dos ministerios y no se actuó. Ni Marlaska ni José Manuel Albares. Sinceramente no tengo constancia de que Pedro Sánchez lo supiese o no. Pero el jefe del Gabinete del presidente del Gobierno lo sabía y le restó importancia. Dijo que es lo que pasa en Ceuta en el día a día y que estaban preocupados por los incendios".

Una, dos y hasta tres veces señaló León a los culpables y lanzó un canto al sol intentando pensar que Sánchez no sabía lo que realmente ocurría aunque sea algo que prácticamente nadie cree: "El jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y Marlaska son los grandes culpables de la crisis. Quiero creer que el presidente no lo sabía y que le ocultaron esta información. Es la esperanza que tengo".

Respecto a posibles amenazas desde Ferraz o miedo a su despido por su sinceridad, Melchor se mantuvo sólido con su verdad: "No estoy recibiendo ningún tipo de llamado porque saben que no acepto amenazas. Me llamaron fascista por reclamar más medios y que el colegio no empezara por falta de seguridad. Me pueden llamar lo que quieran, pero no me voy a callar. Y lo que sé es que no soy un mentiroso como el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y Marlaska. En la política hay que aceptar las críticas y al señor Marlaska no le gustan. Por otro lado, a mí lo que me diga el delegado del Gobierno es como si me lo dice un primo mío chino, me da igual".