Vivas revela que Moncloa llegó a pedirle que dejara de llamar porque se estaba poniendo "muy pesado"

En medio de la polvareda de los documentos sobre los avisos del CNI, con la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno ceutí desbaratando la versión gubernamental, el presidente de Ceuta ha insistido en que hubo alertas de sobra antes de la invasión, revelando hasta qué punto fueron ignorados por Moncloa.

En una rueda de prensa en el Palacio Autonómico, Juan Jesús Vivas ha detallado los contactos que mantuvo con distintas instancias del Ejecutivo central antes de la entrada masiva de 80.000 personas y ha sostenido que la respuesta recibida fue que la situación estaba bajo control y no requería medidas extraordinarias.

Según ha explicado, el 27 de julio trasladó en una reunión celebrada en la Delegación del Gobierno la necesidad de activar la emergencia nacional, ya fuera al amparo de la legislación de Protección Civil o de la Ley de Seguridad Nacional, además de establecer un mando único y reforzar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Vivas ha asegurado que esa propuesta no fue bien recibida. "Cuando yo hablaba de emergencia nacional en esa reunión, siempre me ponían mala cara", ha afirmado, antes de añadir que la reacción que percibía era la de quienes pensaban que la situación "no es para tanto".

El presidente ceutí ha contado algo que reveló poco después de lo ocurrido: que también intentó hablar con Sánchez ese mismo día, aunque no fue atendido y la comunicación se canalizó a través de la Jefatura de Gabinete de Moncloa.

"Una tormenta de verano"

Según su relato, desde Presidencia del Gobierno le trasladaron que estaban en contacto con los distintos ministerios y le pidieron tranquilidad. "No pasa nada, esto es una tormenta de verano, está todo controlado. Marruecos colabora y, por tanto, aquí no hay ningún problema", ha asegurado que le trasladaron desde Madrid los días previos a la entrada masiva.

Posteriormente, al insistir en sus advertencias, ha afirmado que recibió el mensaje de que dejara de llamar porque estaba resultando insistente ("muy pesado") y que toda la información sobre la situación la tenía la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Vivas ha afirmado además que habló con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, para solicitar nuevamente la declaración de emergencia nacional, un refuerzo policial y la creación de un mando único para coordinar la respuesta institucional.

De acuerdo con su versión, la responsable ministerial le comunicó inicialmente que la petición requería un análisis jurídico y le pidió 24 horas para estudiarla. Un día después le trasladó que no concurrían los requisitos legales necesarios para declarar la emergencia.

"Esto fue el miércoles por la tarde y el jueves por la mañana Ceuta estaba invadida", ha señalado el presidente de la Ciudad al recordar la cronología de los hechos.