11-S de 2001: así lo contó Libertad Digital hace veinticinco años

El 11 de septiembre, pero de 2001, Libertad Digital abría su portada con los atentados del 11-S bajo el título "El corazón de EEUU malherido tras el mayor ataque terrorista de su historia" y con la estremecedora imagen del segundo avión impactando en la torre sur del World Trade Center. Una de esas fechas en las que, sin duda, todos recordamos lo que estábamos haciendo en el momento en el que los dos aviones secuestrados por los terroristas de Al Qaeda se estrellaron contra las Torres Gemelas, otro más contra el Pentágono y el cuarto avión cayó en campo abierto como consecuencia del enfrentamiento de los pasajeros y tripulantes con el grupo terrorista.

Un día de 2001 que cambió la historia tal y como la conocíamos hasta entonces. Aquel ataque al corazón de Manhattan lo entendió George W. Bush como una declaración de guerra. Pero no solo los Estados Unidos se vieron amenazados. El resto de países occidentales se sintieron potenciales víctimas, lo que alteró desde entonces las políticas internacionales de seguridad aérea.

En Libertad Digital, en la edición de ese fatídico 11 de septiembre también se podía leer una columna de Federico Jiménez Losantos. En ella decía que "hemos asistido al más solemne desafío que el terrorismo islámico haya hecho nunca a una sociedad occidental", por lo que terminaba diciendo que "a nuestra civilización le han declarado la guerra sus enemigos. Inmediatamente, sin más preámbulos, hay que ponerse al trabajo para acabar con ellos. Sencillamente, hay que ganar esta guerra". Alberto Recarte, en su columna, también hablaba de que "la próxima guerra acaba de empezar".

Un atentado que cambió la historia universal reciente y también la forma de contar las noticias en Internet. Como recuerda Dieter Brandau en el documental con motivo del 25 aniversario de LD, en el momento de los atentados "aumentó la demanda de información al momento, que los periódicos tradicionales no la daban. Pero la gente quería algo más porque quería saber qué es lo que sucedía". Y a pesar de las limitaciones técnicas de la época se consiguió revolucionar el periodismo digital para publicar noticias al momento y que la gente pudiera enterarse de la última hora de los atentados.

Lo cierto es que no tardó mucho. El 7 de octubre de ese mismo año, EEUU puso en marcha la "Operación Libertad Duradera" contra el régimen talibán de Afganistán y las bases de Al Qaeda. En el año 2003 cayó el régimen de Sadam Husein, fue capturado el dictador y el 30 de diciembre de 2006 fue ejecutado. Pero no era suficiente, el enemigo público número uno de los Estados Unidos seguía libre. El 2 de mayo de 2011 una operación de los Navy Seals, los equipos de mar, aire y tierra de los Estados Unidos, acabó con la vida del líder de Al Qaeda, Osama Ben Laden.

Cada 11 de septiembre, como hace un año y como hace 25 años, los EEUU rinden homenaje a las casi 3.000 víctimas de los atentados. Cada 11-S, como hace un año y como hace 25 años, todos recordamos lo sucedido y lo que estábamos haciendo mientras éramos testigos del ataque al corazón de América.