El perro, el amo y la mentira

Pedro Sánchez, todavía con arena caliente en los pies, dijo que ordenaría publicar los informes del CNI de Margarita la díscola para demostrar que todo está bajo control tras la invasión de Ceuta (España) por parte de Marruecos. Lo haría, eso sí, después de despachar en TVE con los agentes Palomera y Cintora. Y así fue.

La primera impresión tras una rápida lectura fue casi unánime: ¡Han desclasificado la carpeta equivocada! Hay más versiones del general asombro: ¡Margarita le ha dado el cambiazo a Sánchez! Pero no. Resulta que aquella evidencia demostraba justo lo contrario de lo que cualquiera en su sano juicio podía entender. O eso querían que nos tragáramos una vez más. Orwell dimitiría por incompetente.

Poco después de que se desclasificara la documentación, y todavía ante el estupor por su incriminatorio contenido, el ministro José Manuel Albares aseguraba categóricamente que era de noche bajo un sol de justicia: nada demuestra que Marruecos estuviera detrás o al tanto de la invasión y nada demuestra que hubiera señales previas de la magnitud de la avalancha.

¿Por qué lo hace? Eso no importa. Convertir la mentira en argumento sólido es suficiente y hasta ahora no ha sido complicado. Da igual lo que diga un documento oficial elaborado por profesionales que cumplen su trabajo. Si la estrategia ha dado para ocho años, ¡por qué no iba a seguir funcionando! Lo demás son bulos, inventadas, desinformación…

El hecho es que Ceuta y Melilla deberán "acostumbrarse a la nueva realidad estructural" que supone la entrada masiva de inmigración ilegal. Y si no se acostumbran, peor, porque como anunció a los agentes Palomeras y Cintora, el Estado tiene previsto ampliar infraestructuras con ese fin en las ciudades que pretende ocupar Mohamed VI.

O sea, un cambio de estatus por la vía de los hechos consumados. Ya no son ciudades autónomas sino una suerte de Centros de Estancia Permanente de Inmigrantes, previos a la colonización marroquí diseñada a partir del infalible principio de Arquímedes. Lo de Ceuta es una invasión territorial aupada en un golpe de Estado interno permanente que, desde 2018, es la única forma que Pedro Sánchez tiene para seguir en el poder.

Según el presidente, los que campan y acampan en Ceuta, los que se fueron y los que vendrán son "en su mayoría, personas que buscan una vida mejor". A costa de la democracia de una nación, como hace él.

La deriva del golpismo y de nuevo el Rey

Sin embargo, la huida hacia delante de Pedro Sánchez ya muestra serios y evidentes indicios de fatiga que provocan tropiezos inesperados y falta de reflejos.

La corrupción familiar, de partido y de Gobierno asedia sin remedio al presidente y hasta a su maestro y antecesor, el capo Zapatero. El hedor de la cloaca, nexo de todos los casos conocidos, alcanza ya hasta la última plaza de España y, por si fuera poco, la Justicia —todavía tímidamente— se ve obligada a recordarle al Gobierno en qué consiste la democracia y la división de Poderes. Lo saben, sí, pero les molesta. Por eso guardan urnas sucias como las que les auparon al poder en el partido o las que preparaban en ultramar, otra invasión pero de votos, con una ley instrumental que de momento queda suspendida por el Tribunal Supremo.

Una vez tomadas e infiltradas la mayoría de las instituciones, quedaba la prensa. Obviando el infantilismo de las listas de Interior, la Clasificación General de las Especies Periodísticas no tenía afán taxonómico sino más bien chequista. Airear relaciones familiares de tertulianos o marcar su orientación política ya no es la pueril matraca de los "pseudomedios" ni tiene un objetivo de mero inventario, menos aún si quien lo elabora manda sobre las policías y dispone de fondos reservados para lo que se tercie, incluida la represión. Otra losa más sobre el mostrenco que nos gobierna. Ya ni TVE lo aguanta, más allá de los agentes de Intxaurrondo. Ya falla casi todo pero no terminan de caer.

En este momento, el Rey, orillado siempre por la envidia del enjuto sátrapa, podría volver a convertirse, si acaso le dejaran los que al menos deberían no impedirlo, en una providencial boya institucional con una demostrada capacidad de tracción sobre las demás y que podría ser decisiva.

No le es exigible nada anormal o extraordinario pero, al menos, es alentadora la imagen que escapó al control habitual de La Moncloa: la reunión del Rey, de uniforme, en el Palacio de La Zarzuela con la ministra de Defensa, Margarita Robles —tendrá que deshojarse de una vez si pretende tener credibilidad—), y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón junto a otros jefes de las Fuerzas Armadas para analizar la crisis derivada de la invasión. ¡Cómo no iban a hacerlo! Es la primera invasión territorial real a un país democrático occidental en el siglo XXI. Y se han ocultado informes de inteligencia que alertaron sin ambages de la operación dirigida por Marruecos.

El golpismo del 18 va cediendo terreno sin querer y todavía de forma caótica, el CNI está herido y todas las instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas, contienen el aliento con la esperanza de que 2027 sea año electoral y se pueda votar con normalidad. España está sumida en una peligrosa inestabilidad que todavía ha de sobresaltarnos.

"Seré un perro, pero no tengo amo". Se lo dijo el presidente del Gobierno a Santiago Abascal en el Congreso. No toda la sentencia es falsa. Pero, además de a Mohamed VI, Sánchez se debe a otras crueles lealtades: sus mentiras, andamio del poder socialista, y sus miserias, robadas de un móvil y que cierran el círculo de lealtad al invasor.