La Fiscalía alerta de la "pérdida de respeto" de los narcotraficantes a la autoridad tras los asesinatos de Barbate

La memoria anual de la Fiscalía General del Estado del año 2025 revela que los narcotraficantes siguen mostrando su falta de respeto a la autorizad y alerta de que los enfrentamientos que se producen "no se alejan" de la incidente que tuvo lugar en Barbate y que se llevó la vida de dos agentes de la Guardia Civil.

La Fiscalía General del Estado elabora anualmente una memoria donde se recogen datos como la evolución de la criminalidad o la prevención del delito. La memoria se ha hecho pública este jueves en el acto de apertura del año judicial 2026-2027 celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.

"La violencia y la pérdida de respeto al principio de autoridad es cada vez más visible y se siguen dando situaciones límite que no se alejan de la crisis vivida en Barbate en 2023 con el asesinato de dos guardias civiles, sino que siguen abusando de la violencia y provocando muertes, como el asesinato el pasado 28 octubre de un agente de la Guardia Nacional Republicana de Portugal con una narcolancha que le embistió y que además dejó otros tres heridos, vinculado al narcotráfico en el Guadiana y al lado de la frontera española", señala la Memoria de la Fiscalía.

Además, la Fiscalía advierte que los delegados andaluces "muestran su alarma por la mayor presencia de armas de fuego e incautación de armas de guerra junto a todo tipo de alijos". Estos grupos también contratan a personas de los Balcanes o de Ucrania que se organizan en "bandas profesionalizadas" y que "no dudan en usar el armamento que portan, no solo contra otros clanes, sino abiertamente contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad".

"En la provincia de Cádiz se han incoado 24 procedimientos por tenencias de armas y se relata en la memoria la incautación de 4 fusiles AK-47 (Kalashnikov) en Jerez y Sanlúcar en tres operaciones distintas, 2 armas automáticas, 3 subfusiles y 3 armas cortas en Barbate; 1 fusil Zastava M70, 5 armas cortas y 2 escopetas en Chiclana. En Almería se refiere la incautación de 78 armas de fuego, varios subfusiles e incluso un lanzacohetes", explica.

En cuanto a las sustancias con las que se trafica, la cocaína ha ganado peso en provincias como Cádiz, Sevilla y Huelva. "En Algeciras, por la vía tradicional de los contenedores, y en las zonas de Barbate, Sanlúcar y el Guadalquivir, con el uso de embarcaciones semirrígidas que, como ya se indicaba el año pasado, han dejado de ser utilizadas solo para el transporte de hachís y se usan con normalidad para el transporte de cocaína descargada de embarcaciones en altamar", añade. Por su parte en la desembocadura del Guadalquivir se han intervenido 1.040 y 1.400 kg de cocaína de alijo y de 220 y 415 kg en Barbate.

No obstante, la memoria precisa que el hachís sigue siendo la "mercancía predominante" aunque cada vez se utilizan "tácticas cada vez más sofisticadas" como por ejemplo "grandes remolques con vigas huecas como dobles fondos, con intervenciones de 23 toneladas; o túneles bajo la frontera de Ceuta (en 2026 fue localizado un segundo túnel en la misma zona en la que se había localizado el anterior en la operación Hades)".

Por otro lado, se apunta que los narcotraficantes dependen dos instrumentos: el uso de embarcaciones de alta velocidad y el tráfico de combustible para el funcionamiento de las mimas. Este transporte y almacenamiento de gasolina se conoce como petaqueo y el año pasado "se decidió considerar que estas actividades están tipificadas como delito de tenencia de sustancias inflamables del artículo 568 CP".