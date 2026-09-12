La invasión de Ceuta se expande: más de 100 chozas ilegales toman la playa de Benítez

La ocupación ilegal en el litoral de Ceuta continúa expandiéndose. Más de un centenar de estructuras improvisadas se extienden ya por la playa de Benítez, en un trazado que avanza junto a la planta desalinizadora y conecta con la zona del Trampolín, donde miles de personas en situación irregular permanecen asentadas tras el repunte migratorio.

Construcción ininterrumpida de asentamientos

Durante la mañana de este sábado se contabilizaban ya más de 100 chozas a lo largo de la curva de Benítez y sobre las escolleras.

Los ocupantes continuaban acopiando cañas, cartones, plásticos y telas para levantar nuevas infraviviendas, situadas tanto a escasos metros del agua como en una segunda línea de playa.

Esta extensión agrava la situación que se registra desde hace un mes en la adyacente playa del Trampolín, donde el presidente autonómico, Juan Vivas, cifró este viernes en cerca de 4.500 las personas acampadas.

La zona afectada abarca incluso el tramo de escaleras donde semanas atrás se registraron altercados cuando un grupo de manifestantes acudió a retirar las primeras instalaciones.

Uso de infraestructuras y vulneración de la normativa

Los asentamientos han rodeado servicios públicos como las duchas de la playa, utilizadas a diario por los ocupantes. Asimismo, se ha detectado la realización de fuegos con piedras y sartenes en plena arena para cocinar, prácticas prohibidas expresamente por la Ordenanza Municipal de Uso y Aprovechamiento de las Playas de Ceuta.

A pesar de que la normativa local prohíbe taxativamente la acampada, la instalación de chozas y el uso de fuego en el litoral sancionándolos como infracciones, las autoridades están permitiendo el desarrollo de estas actividades en atención a la situación de emergencia humanitaria, mientras los afectados aguardan una plaza en los recursos asistenciales oficiales.