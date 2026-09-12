La plantilla de limpieza de Ceuta "al límite" ante la ola de inmigrantes

El Sindicato Independiente de Trabajadores (SITA) en la empresa municipal Servilimpce ha alertado este sábado de que la plantilla de limpieza viaria y recogida de residuos de Ceuta se encuentra "al límite". La organización sindical exige un refuerzo urgente de personal y equipos de protección adecuados para hacer frente al notable incremento de basuras derivado de la llegada masiva de personas inmigrantes a la ciudad autónoma.

Sobrecarga de trabajo y riesgos para los operarios

Según ha trasladado el sindicato, la escasez de efectivos está obligando a prolongar las jornadas laborales para intentar mantener el servicio en todos los distritos. SITA señala situaciones cotidianas como la presencia continuada de personas que rebuscan en los contenedores y esparcen los desperdicios, lo que obliga a los trabajadores a doblar sus labores de recogida.

La organización ha puesto como ejemplo crítico la playa del Trampolín, un punto que amanece a diario con grandes acumulaciones de residuos y excrementos. El sindicato advierte del peligro sanitario que afrontan los empleados en este enclave e insiste en la necesidad de dotarlos con Equipos de Protección Individual (EPI), una solicitud que elevaron a la empresa municipal hace un mes sin obtener respuesta satisfactoria.

Exigen recurrir a la bolsa de empleo interna

Para aliviar la sobrecarga del servicio, SITA reclama la activación inmediata de la bolsa de trabajo existente y critica que se recurra a la contratación de empresas privadas para realizar estos cometidos. Según la representación sindical, priorizar recursos externos supone un sobrecoste para las arcas públicas mientras se mantiene desaprovechada la bolsa propia, por lo que pide una respuesta urgente que priorice a los medios internos.