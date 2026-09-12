Otra noche de tensión en Ceuta: ocho detenidos y dos heridos por arma blanca tras varios enfrentamientos

Este viernes se ha vivido una nueva noche de tensión en Ceuta que se ha saldado con ocho detenidos y dos heridos por arma blanca después de varios incidentes registrados en distintos puntos de la ciudad, principalmente en la zona del Chorrillo y en las naves del Tarajal.

Según han informado a EFE fuentes policiales este sábado, la Policía Nacional ha detenido a ocho personas por su presunta participación en los sucesos. Seis de los arrestados son ceutíes y dos son inmigrantes marroquíes. Los hechos están relacionados con delitos de robo con violencia, lesiones y amenazas.

El episodio más grave tuvo lugar en la explanada de la playa del Chorrillo, una zona muy transitada de la ciudad. Allí fueron detenidas cinco personas acusadas de participar presuntamente en un robo con violencia a tres inmigrantes marroquíes.

Los arrestados —cuatro ceutíes y un inmigrante marroquí— habrían atracado a las tres víctimas con la intención de apoderarse de sus teléfonos móviles.

Durante el asalto, una de las víctimas sufrió heridas de arma blanca y permanece hospitalizada. Otra sufrió una herida leve en una mano, mientras que el tercer atracado resultó ileso.

Amenazas con un aerosol de pimienta

La Policía Nacional también tuvo que intervenir en las naves del Polígono Industrial del Tarajal, donde se produjo otro enfrentamiento que acabó con tres detenidos.

En este caso, la víctima fue un menor de 17 años, que habría sido amenazado con un aerosol de pimienta y una pistola de aire comprimido. Dos de los arrestados son vecinos de Ceuta y el tercero es un inmigrante marroquí.

Además, en esta misma zona se produjeron varios incidentes y peleas entre los inmigrantes asentados en las naves. Una de estas reyertas dejó otro herido por arma blanca, con una lesión en el costado.

La sucesión de incidentes obligó a intervenir a los agentes de la Policía Nacional para controlar los distintos enfrentamientos y proceder a la detención de los presuntos implicados.