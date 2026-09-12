Sánchez y Bolaños presionan al Supremo para salvar el voto de la Ley de Nietos antes de las elecciones

Al Gobierno se le escapa el tiempo para remontar en las encuestas de cara a las elecciones generales de 2027 y Pedro Sánchez sabe que necesitará más votos para resistir en el Palacio de la Moncloa otros cuatro años más. Más aún después de la invasión de Ceuta, el enésimo escándalo que ha cercado al Ejecutivo y al PSOE. Por ello, tanto el presidente del Gobierno como Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, están presionando al Tribunal Supremo para que decida si los nacionalizados por la ley de nietos pueden votar o no en los comicios del año que viene.

Esta presión del Gobierno tiene lugar después de que este martes, el Tribunal Supremo decidiera suspender cautelarmente el derecho a voto de estos extranjeros nacionalizados por la vía de la ley de memoria democrática ya que considera que la ley de nietos supone un "peligro fundado, real y serio" para las elecciones y que "pueden afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados, amén de generar una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral" por el "incremento excepcional" de la cifra de nuevos inscritos en el exterior después de estas nacionalizaciones masivas del Ejecutivo socialista.

Esta medida cautelar del Supremo ha descolocado al Gobierno, que lleva maniobrando desde el principio de la aprobación de la ley para nacionalizar al mayor número de extranjeros descendientes de españoles y que así tengan derecho a voto, algo que ha sido tachado de "pucherazo" por parte de la oposición que cree que Sánchez va a intentar "robar las elecciones" con esta maniobra electoral. El Ejecutivo no se puede permitir este importante revés electoral y por ello ha sacado toda la artillería para que el Supremo dé su brazo a torcer con presiones del presidente y del ministro, además de la prensa afín al Gobierno como El País, que ha puesto en el punto de mira al magistrado Antonio Narváez, ponente de la resolución sobre la ley de nietos, que, según este periódico, expresó a Feijóo su deseo de que el PP llegara al Gobierno, y alertó sobre pactos del PSOE con los "filoetarras".

"Sánchez defendió esta semana que "hablamos de la ley de memoria democrática, que reconocía a todos aquellos familiares, nietos, nietas de exiliados, como consecuencia de la dictadura y la Guerra Civil. Por tanto, es una ley que lo que hace es recuperar y reivindicar la mejor de las Españas, que fue la de la Segunda República, que sufrió un golpe de Estado por aquellos que hoy, sus descendientes, lo que están haciendo es tratar de cercenar sus derechos de ciudadanía, como también hicieron de obligarles a exiliarse, en muchas ocasiones, en gran medida a países latinoamericanos".

🔴 "¿Le han pillado haciendo trampas con la ley de nietos como dice la oposición? le acusan de ingeniería electoral", pregunta @JesusCintora 🗣️ Pedro Sánchez: "Es una ley que hace recuperar lo mejor de las Españas. Hay que preguntarse por qué el PP cambia de posición".… pic.twitter.com/QPKEiXPAKG — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 9, 2026

"Creo que hay una corriente de fondo, un denominador común de cuestionamiento por parte de una ultraderecha, y también de una derecha cada vez más ultra, de los regímenes democráticos y de supuestos bulos en favor de pucherazos que, por desgracia, hemos visto en grandes democracias como Estados Unidos. Con lo cual, no estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027, y lamentar de nuevo que el Partido Popular se ha abonado las tesis más de la ultraderecha", denunció Sánchez en la entrevista de TVE.

En la misma línea de acorralamiento ha ido Félix Bolaños, que nada más terminar la sesión de control al Gobierno en el Senado, dijo que "la decisión del Supremo no la compartimos", recordando que la postura del Ejecutivo coincide con la de la Junta Electoral Central (JEC), que entendía que no debían haberse adoptado estas medidas cautelares. El titular de Justicia alertó de que en la práctica implica "suspender el derecho de voto a miles de españoles", lo que, a su juicio, convierte la resolución en una decisión de "enorme trascendencia".

El Gobierno de España no comparte la posición del Tribunal Supremo sobre la Ley de Nietos, porque supone suspender el derecho de voto de miles de españoles. Es urgente dar prioridad a esta cuestión y encontrar una solución antes de los procesos electorales de 2027. Estamos… pic.twitter.com/ozysyb36Tp — PSOE (@PSOE) September 8, 2026

Por este motivo, Bolaños metió presión al Supremo que otorgue prioridad a este asunto y dicte una resolución de fondo "antes de los procesos electorales de 2027", al considerar que está en juego lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto. En opinión del ministro, "privar" del derecho de sufragio a miles de ciudadanos "tiene que ser una resolución de fondo", en la que se detallen "todos los argumentos que puedan justificar una medida de esa envergadura".