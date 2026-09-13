Machetes, sangre y reyertas: así es otra noche de "inseguridad subjetiva" que Marlaska ve en Ceuta

Cuchillos, navajas y machetes de grandes dimensiones. Es el arsenal que exhiben los inmigrantes que permanecen en distintos asentamientos de Ceuta y que la Policía Nacional está interviniendo en las operaciones cada vez más frecuentes y violentas relacionadas con robos, amenazas, agresiones, violencia sexual y reyertas, lo que desmonta por completo el discurso de la "seguridad subjetiva" del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

En uno de los vídeos aparecido en las últimas horas en las redes sociales se puede ver a varios jóvenes inmigrantes en el campamento de El Trampolín. Uno de ellos aparece tendido en el suelo con una enorme herida en un el brazo donde no se acaba de distinguir con claridad la mano, que posiblemente habría sido amputada debido a la agresión.

Playa del Trampolín, Ceuta. Reyerta de noche entre invasores con armas blancas. Uno acaba en el suelo, ensangrentado, y el resto se cierra alrededor. Según las imágenes, un marroquí termina con una mano amputada. pic.twitter.com/jYOkG3Iru0 — Alerta Global (@AlertaGlobal24H) September 13, 2026

El vídeo podría ser de esta misma madrugada, ya que la Policía Nacional ha detenido a un inmigrante que llevaba un machete de grandes dimensiones, una defensa extensible y otro objeto contundente. Además, durante la noche, se han producido dos peleas con varios heridos, uno de ellos también por arma blanca.

Justo la pelea más grave se ha producido en la playa del Trampolín. Varias personas han participado en una reyerta durante la que un inmigrante ha resultado herido de gravedad por arma blanca. La víctima ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). Por el momento, no se han producido detenciones relacionadas con este enfrentamiento.

◼️ La situación en el Trampolín es de mucha tensión con sucesos como este. 📍 Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en bio.#Ceuta #Crisis #Inmigración pic.twitter.com/0Eubll3BLL — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 13, 2026

Horas después, alrededor de las 2:00 horas, se ha producido una segunda pelea en las inmediaciones del CETI. Una persona ha tenido que ser evacuada en ambulancia al centro de salud de Loma Colmenar después de sufrir un golpe en la cabeza y lesiones en una mano. Según la Policía, el herido presentaba además un elevado estado de embriaguez.

Y es que, además de las armas blancas, el consumo de alcohol es también uno de los elementos que está contribuyendo a elevar la tensión en estos asentamientos.

🔳 El arsenal de armas blancas que aflora en las calles de #Ceuta https://t.co/cIR6rFLpTE — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 13, 2026

Pero no solo ha habido peleas. Los bomberos del SEIS han tenido que intervenir en tres incendios: un contenedor ha ardido alrededor de la 1:00 horas en la calle Saturno, posteriormente se ha quemado un vehículo en Los Rosales y, ya a las 6:30, se ha registrado un incendio de vegetación en Arcos Quebrados, cerca de uno de los principales asentamientos de inmigrantes de la ciudad. En este último caso, las primeras hipótesis apuntan a una posible combustión accidental favorecida por la acumulación de residuos y rastrojos.

Además, la Jefatura también ha confirmado la detención de varias personas por allanamiento de morada, si bien no ha precisado por el momento el número exacto de arrestados. Durante la noche se practicó otra detención por un presunto delito de acoso sexual. Todo ello, pese a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostiene que los ceutíes tienen una percepción de "inseguridad subjetiva".