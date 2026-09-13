Las claves del auto del TS sobre la Ley de Nietos que paraliza el "incremento excepcional" del censo de extranjeros

El Tribunal Supremo ha suspendido esta semana de manera temporal el impacto en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (conocido como CERA) generado por la Ley de Nietos a la espera de dictar una sentencia sobre el asunto en profundidad. Estas medidas cautelares han sido adoptadas para frenar los posibles efectos irreversibles en unas elecciones.

La semana arrancaba con dos vistas en el Tribunal Supremo para escuchar las peticiones realizadas por Iustitia Europa y Vox. Días más tarde el Alto Tribunal informó de la decisión de estimar las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa de paralizar los efectos provocados por la Ley de Nietos en el censo electoral y el jueves se conoció el auto completo en el que la Sala argumentaba que existía un "peligro fundado, real y serio" para las elecciones.

Recordemos que el PSOE ha sido el partido que más se ha beneficiado del voto CERA en las elecciones autonómicas. En el año 2026 se han celebrados tres elecciones: Aragón, Castilla y León y Andalucía. En las tres el PSOE ha quedado en primer lugar del voto CERA. En Andalucía el PSOE consiguió 6.703 votos, en Aragón 1.556 votos y en Castilla y León 4.303 votos.

Uno de los aspectos más importantes es que esta medida cautelar no afecta a la concesión de nacionalidad. Lo que sí señala el Supremo es que en el año 2023, cuando se celebraron las últimas elecciones generales había 2.328.260 personas inscritas en el CERA. Una cifra que contrasta con las 2.736.522 personas que figuran inscritas a 1 de julio de 2026. Es decir, hay 408.262 nuevos votantes españoles en el extranjero con respecto a las últimas elecciones generales.

Esto alerta al Tribunal Supremo porque lo consideran un "incremento excepcional" de inscritos en el CERA "que no se había producido con anterioridad a la vigencia de la Ley 20/2022 y de la Instrucción que interpreta la aplicación de la Disposición Adicional 8ª.1.Inciso primero de la misma".

Otra de las claves es que la decisión del Supremo de suspender el voto a ciertos ciudadanos es algo temporal. "Frente a lo anterior, cualquier medida cautelar que pueda adoptarse para asegurar la eficacia de la sentencia que dicte esta Sala, tendrá un carácter meramente temporal y supeditado al dictado de nuestra sentencia, de tal manera que la afectación del derecho de participación de las personas ya inscritas en el CERA, conforme a los supuestos de la Disposición Adicional 8ª.1.Inciso primero de la Ley 20/2022, o que hayan solicitado su inscripción y aún no figuren en dicho censo, no resulta desproporcionado en relación con los intereses generales, anteriormente citados, que se trata de preservar", explica el auto de medidas cautelares.

Sin embargo, a pesar de que es no es una sentencia, la Sala explica que la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, "no parece ajustarse, tampoco, al contenido de la propia norma legal que interpreta".

De igual manera, la decisión del Supremo no ha sido aceptada por unanimidad y en el auto se incluye el voto particular de la magistrada Alicia Millán. La magistrada de la Sala Tercera que el hecho de que la mencionada Instrucción sobre la Ley sea controvertida y que un determinado grupo de personas haya adquirido la nacionalidad no es, a su juicio, un elemento apto para justificar la concurrencia del periculum in mora [peligro en la demora]" por el que se autoriza la imposición de la medida cautelar.

Millán argumenta que estas nacionalidades se han obtenido dentro de la legalidad y que no pueden suponer el "riesgo cualificado" que argumenta la sala para restringir su derecho al voto.

"La eventual estimación del recurso no transforma retrospectivamente en ilegítimas las situaciones jurídicas nacidas al amparo de una normativa plenamente aplicable en el momento de su reconocimiento, ni permite inferir, sin más, la existencia de perjuicios irreparables o de imposible reparación que justifiquen la tutela cautelar solicitada", explica la magistrada.