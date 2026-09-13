Tensión entre inmigrantes en Ceuta al pensar que el Gobierno los devolvía a Marruecos durante un traslado

Cientos de inmigrantes que permanecían en las inmediaciones del emplazamiento de Loma Colmenar, en Ceuta, están siendo trasladados de forma voluntaria este domingo a un nuevo espacio habilitado junto a la antigua prisión de Los Rosales.

La Policía Nacional está llevando a cabo el operativo con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El traslado tiene como objetivo dar techo a una buena cantidad de inmigrantes que estaban durmiendo a la intemperie. En total, afecta a 864 personas.

El nuevo campamento está formado por varias carpas instaladas en una parcela propiedad de Sepes, cedida por el Ministerio de Vivienda, en el barrio de Los Rosales.

Aunque el traslado se estaría desarrollando sin incidencias, a la salida de Loma Colmenar se han producido algunos momentos de incertidumbre. Parte de los inmigrantes que esperaban conseguir una plaza en el interior del emplazamiento han llegado a pensar que el operativo podía estar relacionado con un traslado a Marruecos, en lugar de con su reubicación en un nuevo recurso de acogida.

El operativo está coordinado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, desplazada a Ceuta desde el jueves, junto al ministro de Política Territorial y autoridad funcional, Ángel Víctor Torres. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez han definido el traslado como una "operación humanitaria".

Además, han asegurado que trabajan ya para habilitar, "a la mayor brevedad", un nuevo espacio en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek para acoger a más de 300 mujeres con menores.

Con la apertura de las nuevas instalaciones de Los Rosales, las plazas habilitadas en Ceuta para los inmigrantes que llegaron a la ciudad autónoma durante el salto masivo a la valla el pasado mes de julio ya rondan las 4.300. La previsión del departamento ministerial es superar próximamente las 6.000 plazas temporales.