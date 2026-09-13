Sánchez sigue con sus recomendaciones en TikTok ajeno a la crisis de Ceuta

Con total normalidad, Pedro Sánchez ha vuelto a compartir sus recomendaciones de música y libros en plena crisis de Ceuta. El presidente del Gobierno ha publicado un nuevo vídeo coincidiendo con el inicio del curso. "Empezamos el curso, primera semana de recomendaciones", comienza Sánchez en la grabación.

No es la primera vez que Sánchez comparte este tipo de contenido mientras la situación en Ceuta continúa escalando. En su anterior vídeo, publicado en sus plenas vacaciones y escasos días después del asalto masivo a la ciudad autónoma, el presidente presentó su Playlist de verano.

Aquella selección incluía El Baifo, de Quevedo; SS26, de Charli XCX, y Tantas cosas, de Melani, además de canciones de Madonna y The Rolling Stones.

Ahora, este nuevo vídeo llega la misma semana en la que su propio Gobierno ha desclasificado los informes que demuestran que el CNI advirtió al Ejecutivo de los planes de miles de marroquíes para entrar en España. Una advertencia que Sánchez y parte de sus ministros han negado desde el principio.

Sus nuevas recomendaciones

Su propuesta musical es The Other Side of Make-Believe, el último álbum de Interpol, un grupo que le "gusta mucho".

Para la lectura, el presidente se ha decantado por Human Compatible: AI and the Problem of Control, del investigador Stuart Russell. "Ahora estaréis viendo muchos artículos que están saliendo sobre el debate de si hay que controlar más o menos la inteligencia artificial. O si ya está absolutamente descontrolada", señala Sánchez. El presidente ha explicado que estos días ha estado leyendo uno de los primeros libros que empezó a teorizar sobre esta cuestión.

"Creo que es un libro muy ilustrativo de lo que representa la IA como un agente, no como un instrumento. Y los desafíos que implica este tipo de tecnología", añade también en el vídeo.