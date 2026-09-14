Ábalos revela la comida que implica a Sánchez en el caso Plus Ultra: "¿Sabes que la empresa es una mierda, no?"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha revelado a su entorno más cercano lo que sucedió el día en el que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el rescate de Plus Ultra. Según ha podido saber Libertad Digital, Ábalos y Sánchez comieron juntos el 9 de marzo de 2021, día de la aprobación del rescate. El exministro asegura que se enteró del rescate en el Consejo de Ministros y se encuentra convencido de que la SEPI aprobó el rescate por orden del propio presidente del Gobierno, que habría sido influenciado por el exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Zapatero está siendo investigado por la comisión de siete presuntos delitos en el Juzgado de Instrucción Central Número 4 de la Audiencia Nacional, que investiga el rescate de la aerolínea de la que es dueño Julio Martínez Sola. Según las diferentes investigaciones llevadas a cabo por la UDEF de la Policía Nacional y como ha sido ratificado por los principales investigados en su declaración ante el juez José Luis Calama, Zapatero cobró un 1% del valor del rescate de 53 millones de euros a cambio de favorecer su aprobación por parte de la SEPI. María Jesús Montero, como máxima responsable de la entidad pública, salió a rueda de prensa a defender el rescate: "El carácter estratégico radica en la importancia que tiene el transporte aéreo para el conjunto de España y también su contribución al turismo y, por tanto, a la economía del país".
Según ha podido saber Libertad Digital, Ábalos ha obviado por completo esta causa de su futurible defensa judicial, ya que él se enteró en el propio Consejo de que el Gobierno pretendía rescatar la aerolínea; algo muy poco habitual al ser él el ministro de Transportes, según apuntan las consultadas fuentes. Por ello, Ábalos expresó su sorpresa al líder socialista en una comida con carácter privado que mantuvieron los que en ese momento eran los dos máximos dirigentes del PSOE. Durante esta comida se dio una conversación en la que Pedro Sánchez demostraría tener conocimiento de que la empresa no estaría en disposición de recibir el rescate por no cumplir los requisitos para ello. La conversación se habría desarrollado de la siguiente manera:
Ábalos: Pedro, ¿tú sabes que la empresa que hemos rescatado es una mierda, no?
Sánchez: Ese ahora es tu problema
En este contexto, Sánchez estaría señalando a Ábalos que él, como ministro de Transportes, sería quien tendría que justificar más adelante la concesión del rescate. El exministro se encuentra convencido de que el exlíder socialista habló directamente con Sánchez para favorecer la ayuda porque "Zapatero siempre ha tenido mucha influencia sobre Sánchez". Una connivencia que no mantenía con Ábalos, que podría ser el otro hombre fuerte del PSOE que hubiese tenido poder para favorecer el rescate. De hecho, las citadas fuentes aseguran que Zapatero y Ábalos mantenían una tensión constante porque el exsecretario de Organización del PSOE había "ganado terreno" a Zapatero en cuanto a las relaciones del partido con Venezuela. "Ellos tenían muy mala relación, por eso Ábalos cree que fue directo a por Sánchez, que habría dado la orden", exponen.
José Luis Ábalos ya había expresado su sorpresa al respecto de este rescate por no haber sido informado y, si bien negó que José Luis Rodríguez Zapatero ejerciera cualquier tipo de presión sobre él, no descartó que sí que lo hubiera hecho sobre personas de su Ministerio. Aun así, el exministro nunca se ha pronunciado públicamente como sí lo hace en privado, señalando a Sánchez como la persona influenciada por Zapatero para que se favoreciese el rescate de la aerolínea, que mantenía fuertes vínculos con Venezuela.