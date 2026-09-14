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Caso Koldo

Ábalos revela la comida que implica a Sánchez en el caso Plus Ultra: "¿Sabes que la empresa es una mierda, no?"

Fuentes de su entorno han explicado a LD que Ábalos está convencido de la participación de Sánchez para aprobar el rescate.

Fuentes de su entorno han explicado a LD que Ábalos está convencido de la participación de Sánchez para aprobar el rescate.
Europa Press

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha revelado a su entorno más cercano lo que sucedió el día en el que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el rescate de Plus Ultra. Según ha podido saber Libertad Digital, Ábalos y Sánchez comieron juntos el 9 de marzo de 2021, día de la aprobación del rescate. El exministro asegura que se enteró del rescate en el Consejo de Ministros y se encuentra convencido de que la SEPI aprobó el rescate por orden del propio presidente del Gobierno, que habría sido influenciado por el exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Zapatero está siendo investigado por la comisión de siete presuntos delitos en el Juzgado de Instrucción Central Número 4 de la Audiencia Nacional, que investiga el rescate de la aerolínea de la que es dueño Julio Martínez Sola. Según las diferentes investigaciones llevadas a cabo por la UDEF de la Policía Nacional y como ha sido ratificado por los principales investigados en su declaración ante el juez José Luis Calama, Zapatero cobró un 1% del valor del rescate de 53 millones de euros a cambio de favorecer su aprobación por parte de la SEPI. María Jesús Montero, como máxima responsable de la entidad pública, salió a rueda de prensa a defender el rescate: "El carácter estratégico radica en la importancia que tiene el transporte aéreo para el conjunto de España y también su contribución al turismo y, por tanto, a la economía del país".

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Según ha podido saber Libertad Digital, Ábalos ha obviado por completo esta causa de su futurible defensa judicial, ya que él se enteró en el propio Consejo de que el Gobierno pretendía rescatar la aerolínea; algo muy poco habitual al ser él el ministro de Transportes, según apuntan las consultadas fuentes. Por ello, Ábalos expresó su sorpresa al líder socialista en una comida con carácter privado que mantuvieron los que en ese momento eran los dos máximos dirigentes del PSOE. Durante esta comida se dio una conversación en la que Pedro Sánchez demostraría tener conocimiento de que la empresa no estaría en disposición de recibir el rescate por no cumplir los requisitos para ello. La conversación se habría desarrollado de la siguiente manera:

Ábalos: Pedro, ¿tú sabes que la empresa que hemos rescatado es una mierda, no?

Sánchez: Ese ahora es tu problema

En este contexto, Sánchez estaría señalando a Ábalos que él, como ministro de Transportes, sería quien tendría que justificar más adelante la concesión del rescate. El exministro se encuentra convencido de que el exlíder socialista habló directamente con Sánchez para favorecer la ayuda porque "Zapatero siempre ha tenido mucha influencia sobre Sánchez". Una connivencia que no mantenía con Ábalos, que podría ser el otro hombre fuerte del PSOE que hubiese tenido poder para favorecer el rescate. De hecho, las citadas fuentes aseguran que Zapatero y Ábalos mantenían una tensión constante porque el exsecretario de Organización del PSOE había "ganado terreno" a Zapatero en cuanto a las relaciones del partido con Venezuela. "Ellos tenían muy mala relación, por eso Ábalos cree que fue directo a por Sánchez, que habría dado la orden", exponen.

José Luis Ábalos ya había expresado su sorpresa al respecto de este rescate por no haber sido informado y, si bien negó que José Luis Rodríguez Zapatero ejerciera cualquier tipo de presión sobre él, no descartó que sí que lo hubiera hecho sobre personas de su Ministerio. Aun así, el exministro nunca se ha pronunciado públicamente como sí lo hace en privado, señalando a Sánchez como la persona influenciada por Zapatero para que se favoreciese el rescate de la aerolínea, que mantenía fuertes vínculos con Venezuela.

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