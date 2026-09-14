Bolaños abronca al CGPJ por no darle la razón en su guerra contra el 'intimidatorio' Peinado

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, no piensa parar en su particular e inédita guerra contra el juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. Bolaños ha decidido recurrir el archivo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de su queja contra el juez instructor dirigiendo un escrito al organismo en el que achaca la decisión al "corporativismo" y "conservadurismo" de sus miembros.

En el recurso contra el archivo de sus quejas por la actitud "intimidatoria" del juez en el interrogatorio, el ministro denuncia que la actuación del CGPJ "difícilmente puede considerarse representativa de los estándares de agilidad, rigor y defensa del interés general". Bolaños critica que el CGPJ "ha sido incapaz, bien por conservadurismo, bien por corporativismo", de actuar frente a las presuntas irregularidades que denunció "y reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial", señala en el escrito recogido por Europa Press.

Añade que las irregularidades denunciadas, muchas de ellas "ampliamente conocidas" por la opinión pública, "han hecho un daño notorio e irreparable al buen nombre de la justicia".

El ministro argumenta que "la interposición del recurso de alzada responde a la convicción de que los hechos e irregularidades denunciados no han recibido la respuesta jurídica que cabía esperar del órgano al que constitucional y legalmente se encomienda el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados".

Y pide "un pronunciamiento sobre hechos distintos de la 'cuestión jurisdiccional', susceptibles, por su naturaleza y circunstancias, de integrar infracciones del régimen disciplinario aplicable a jueces y magistrados".

Bolaños critica también que hayan transcurrido 427 días desde que presentó el primer escrito de queja hasta la notificación del archivo, "a pesar de tratarse de una diligencia informativa circunscrita a actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación". "Durante este prolongado periodo temporal la actividad instructora desplegada ha sido, además, francamente limitada, habiéndose practicado un número muy reducido de diligencias de investigación", arguye.

Bolaños remarca que el comportamiento de Peinado cuando le tomó declaración "revela una actitud que no puede ser reducida a una 'situación puntual de cierta tirantez dialéctica'", sino que el magistrado instructor -asegura- "adoptó una actitud objetivamente intimidatoria e injustificadamente hostil, incompatible con la posición que le correspondía". Y lamenta que el tono y la actitud denunciados estuvieron "presentes desde los primeros compases de la declaración, sin mediar incidente, provocación, comportamiento inadecuado del compareciente o circunstancia alguna susceptible de generar tensión" con Peinado.

Bolaños pide por todo ello revocar el acuerdo de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, reabrir la diligencia informativa sobre su queja contra Peinado y practicar diligencias adicionales "para el esclarecimiento de todos los extremos relativos a la filtración de determinadas resoluciones judiciales" dictadas por el magistrado en el marco de su investigación a Begoña Gómez.