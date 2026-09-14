Ceuta sale a la calle por las mujeres y las niñas: "¡Gobierno, dimisión!"

Ceuta volvió a manifestarse este domingo para reclamar que se cumplan sus derechos tras la invasión de la ciudad autónoma a finales de julio. La convocatoria pretendía llamar la atención ante la situación insostenible que viven desde entonces, especialmente mujeres y niñas.

Bajo el lema "Mujeres y niñas de Ceuta", partió a las 18:30 horas desde Puertas del Campo, junto a la Policía Local, con destino a la Delegación del Gobierno. Como recoge el diario local El Faro de Ceuta, los participantes marcharon y reclamaron poder hacer su vida cotidiana con libertad y seguridad.

🚩 Ceuta se moviliza este domingo hasta la Delegación del Gobierno para defender los derechos de mujeres y niñas. La convocatoria exige recuperar la seguridad en las calles para que puedan desarrollar su vida cotidiana con tranquilidad y sin miedo.#Ceuta #FronteraSur… pic.twitter.com/LZpeanJqVZ — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 13, 2026

Se escucharon lemas contra la gestión del Gobierno: "¡Gobierno dimisión!", "¡Triano, canalla, tú no eres caballa!" o "¡Queremos protección en nuestras fronteras!". Una de las frases más repetidas fue "¡Nuestros niños también tienen derecho!".

La inseguridad en la ciudad ha ido creciendo sobremanera desde la entrada de miles de inmigrantes desde Marruecos. La Policía ha intervenido cuchillos, navajas y machetes de grandes dimensiones en las operaciones cada vez más frecuentes y violentas relacionadas con robos, amenazas, agresiones, violencia sexual y reyertas.