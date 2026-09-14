El delegado del Gobierno en Ceuta hizo "un Mazón": 9 horas desaparecido

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: Madring, Sánchez y el Rey, las alertas europeas sobre las fronteras, el delegado del Gobierno de Ceuta, la contabilidad del PSOE y los avances de la IA.

Éxito rotundo de Madring

El italiano Kimi Antonelli ha hecho historia al convertirse en el vencedor de la primera edición del Gran Premio de España. Toda la prensa se rinde ante Madring con alguna queja, como la que leemos en ABC, por la imposibilidad de realizar adelantamientos. Sólo el Gobierno se perdió la cita. No así el Rey, que asistió junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Él fue el encargado de entregarle el trofeo al vencedor, en una imagen que el diario de Vocento y La Razón llevan a portada. Incluso El Mundo reconoce el éxito del Gran Premio, a pesar del boicot del Ejecutivo y de la prensa de izquierdas porque detrás está el Gobierno de la CAM, de Ayuso. La única nota del día se le atribuye al Ministerio de Defensa por la ausencia de la bandera de España en el paso de los Eurofighter sobre el cielo de Madring. Según el Ministerio de Margarita Robles, según Okdiario, justifica la cancelación de la acrobacia en un fallo técnico detectado en el ensayo del jueves.

Sánchez quiere acabar con el rey

Federico Jiménez Losantos aborda el nerviosismo causado en la Moncloa por la reunión celebrada la pasada semana entre el Rey, la ministra de Defensa y la cúpula militar y por la filtración del acuartelamiento del Ejército dos días antes de la invasión de Ceuta. Alertaba Federico este domingo en LD de que "la invasión de Ceuta y la traición de Sánchez evoca el Supuesto Anticonstitucional Máximo, como en el 23-F y el 1-O. En realidad, es mucho más grave. Nunca un Gobierno se alzó tan decididamente contra la nación, la ley y la legalidad que juró defender". Hoy, en El Mundo, dice estar seguro de que lo que busca Sánchez "hasta las cejas en la corrupción, no duda en demostrar que quiere derribar la monarquía parlamentaria e imponer una república plurinacional, con derecho a secesión. Ha roto todas las fronteras interiores del régimen. Y en Ceuta, las exteriores".

España desoye las alertas europeas sobre fronteras

La Comisión Europea alertó el pasado mes de mayo de la detección de hasta 19 fallos en el control de las fronteras del espacio Schengen. Según El Mundo, España es el país con más errores entre los que incluyen la falta de un plan efectivo ante entradas masivas de ilegales y la falta de personal. Esa falta de medios humanos ha llevado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a una situación insostenible que, tal y como denuncia la prensa ceutí, ha llevado a una agente de policía a la UCI por un infarto. Sostienen los sindicatos que se debe al "brutal nivel de estrés y presión".

Lejos de poner remedio a esta falta de efectivos, ahora Marlaska ha comenzado a desactivar la Comisaría General de Información que se dedica, por ejemplo, a vigilar a los espías marroquíes en España. Ha purgado a tres policías por investigar a un hombre vinculado a Rabat. La actuación de Interior está en el punto de mira y no dejan de salir escándalos: Vozpópuli denuncia que "la Moncloa protegió en Marbella a una facción radical de iraníes con vínculos terroristas", un grupo que viajó a España con visados de Exteriores tras ser expulsado de Emiratos Árabes y que está reclamado por Israel.

El delegado del Gobierno en Ceuta hizo "un Mazón": 9 horas desaparecido 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/bBKHxv93CE — esRadio (@esRadio) September 14, 2026

El delegado del Gobierno en Ceuta, como Mazón

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, se resiste a dimitir. Por ahora sólo lo ha hecho su jefe de gabinete. Sin embargo, la información que destapa El Debate complica su continuidad en el cargo: "El delegado del Gobierno en Ceuta estuvo desaparecido 9 horas tras recibir la llamada del CNI que insistió en la avalancha". El caso recuerda a lo que sucedió con Carlos Mazón durante la DANA. Julián Quirós, el director de ABC, también establece un paralelismo entre el expresidente valenciano y, en su caso, Sánchez: si Mazón estaba en El Ventorro, el presidente en La Mareta.

Novedades sobre la contabilidad del PSOE

Según La Razón, el PSOE fue el partido más rentable en 2025, registrando un superávit de casi 13 millones de euros, triplicando en donaciones al PP a pesar del mal momento que atraviesa por los casos de corrupción. Buena parte de sus ingresos proceden de la financiación privada, hoy en el punto de mira de los jueces. De hecho, El Mundo cuenta que el Tribunal de Cuentas ya ha entregado al juez un pendrive con el nombre y apellidos de los donantes del PSOE en la investigación de la financiación ilegal del partido. A ver en qué queda. Y habrá que ver también cómo avanza la investigación a Alejandro Betancourt, "el zar del petróleo". La Audiencia Nacional pidió a EEUU que cooperase hace ya unos cuantos meses en la causa por blanqueo y evasión fiscal. Hoy El Pais denuncia que EEUU está frenando la investigación. No debería sorprendernos porque Betancourt es el artífice del acuerdo que dará a Trump una quinta parte del petróleo venezolano.

Preocupación por el avance de la IA

Hoy El Pais habla de "Código rojo en la IA", del "vértigo" que paraliza a las tecnológicas por el miedo a un avance descontrolado. Los gurús de las tres grandes empresas están de acuerdo en frenar su desarrollo y han retrasado la salida a bolsa.