El Gobierno admitió tras aprobar la Ley de Nietos que el voto exterior sería "determinante" en las generales

El Gobierno de Pedro Sánchez y la opinión sincronizada han redoblado las presiones contra el Tribunal Supremo por haber suspendido cautelarmente la posibilidad de votar a los extranjeros que han sido nacionalizados gracias a la ley de nietos. El Ejecutivo socialista justifica esta presión a los jueces para que den marcha atrás señalando que "está en juego lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto". Sin embargo, tanto el PSOE como el Gobierno saben que estos nuevos votantes pueden ser "determinantes" para que Sánchez siga en La Moncloa otros cuatro años más.

Así lo reconoció en una publicación el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el año 2023 después de la aprobación de la ley de nietos. En dicha publicación consultada por Libertad Digital, el Ejecutivo socialista admitió que hasta nueve escaños estaban en juego por muy pocos votos y que el voto CERA —con votantes nacionalizados por la ley de nietos— "podría ser determinante" para que un bloque u otro consiguiese gobernar.

"Hasta en nueve provincias hay escaños que dependen de menos de 2.000 papeletas para cambiar de formación política. El resultado ajustado de las elecciones generales celebradas el pasado domingo 23 de julio podría verse alterado por el recuento del voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), que comenzará este viernes, cinco días después de la celebración de las elecciones y que finalizará definitivamente el lunes 31 de julio", explicaba el Ministerio de Inclusión.

"El voto CERA podría alterar el reparto de un último escaño en hasta nueve provincias donde los resultados han sido muy ajustados y dependen de menos de 2.000 papeletas para pasar de una formación a otra. Se trata de Cantabria, Guipúzcoa, Girona, Barcelona, Tarragona, Albacete, Madrid, Sevilla, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y La Palma de Gran Canaria", señalaba el Gobierno, que ha tomado nota de cara a las próximas generales, en las que un puñado de votos puede ser decisivo. De ahí que el PSOE haya hecho campaña en Sudamérica en busca de estos votos de los nuevos españoles de la ley de nietos.

Hasta 23 escaños en juego

En este sentido, conviene recordar que más de 2,7 millones de españoles que residen en el extranjero estaban autorizados a votar en las próximas elecciones generales de 2027 hasta que el Tribunal Supremo suspendió su posibilidad de votar de forma cautelar al considerar un "peligro fundado, real y serio" para las elecciones y que "pueden afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados, amén de generar una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral" por el "incremento excepcional" de la cifra de nuevos inscritos en el exterior después de estas nacionalizaciones masivas de Sánchez.

Hay que recordar que la población española en el exterior se ha disparado después de que más de 570.000 extranjeros hayan conseguido la nacionalidad española a través de la ley de memoria democrática. Un censo exterior cada vez mayor, que ha ganado 411.000 electores respecto a las generales de 2023 y que en caso de dar marcha atrás el Tribunal Supremo podría alterar hasta 23 escaños, según un estudio de la consultora de Madrid a Europa, consultado por este periódico que analiza el peso que tendría el voto exterior en los próximos comicios.