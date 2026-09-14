La Junta Electoral ejecuta la paralización del voto de la Ley de Nietos y revisará el censo exterior inflado desde 2023

La Junta Electoral Central (JEC) ha acatado este lunes la orden del Tribunal Supremo de paralizar cautelarmente el derecho a voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos y ha encargado informes a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para verificar la vinculación real con el exilio de los extranjeros que hayan obtenido la nacionalidad o los que estén en proceso de tramitación documental.

Tras los recursos de Vox e Iustitia Europa, el Alto Tribunal decidió la semana pasada suspender de forma cautelar el voto a estos extranjeros que ya habían sido inscritos en el censo exterior, conocido como voto CERA, así como las nuevas altas en caso de que no acrediten que descienden realmente de exiliados españoles.

En este contexto, el Tribunal Supremo ordenó a la Junta Electoral Central que requiera de inmediato a los responsables de los registros consulares la documentación necesaria para identificar a los afectados. En concreto, deberán "expedir certificación acreditativa" de que los beneficiarios de la conocida como ley de nietos nacieron "fuera de España" y son descendientes de españoles que sufrieron el exilio por "razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual" y que, como consecuencia, "hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad".

Este organismo ya se pronunció sobre esta polémica cuestión en julio, después de recibir varias peticiones contra la instrucción dictada en 2022 por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, para aplicar la ley de nietos. El organismo rechazó entonces la petición de Vox de paralizar cautelarmente la elaboración del voto CERA al considerar que no era competente, aunque exigió que estuviera suficientemente justificada la inscripción de los nuevos electores en un municipio distinto al de su última residencia en España. Además, pidió a la Oficina del Censo Electoral información sobre cómo se estaban realizando estas inscripciones.