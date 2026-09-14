Ni Ribera se cree la versión de Sánchez sobre la invasión de Ceuta: "80.000 personas no se ponen de acuerdo solas"

Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición Limpia y exministra del Gobierno de Pedro Sánchez, ha mandado un recado al presidente del Ejecutivo socialista diciendo que "es muy difícil pensar que 80.000 personas se pusiesen de acuerdo" el 30 y 31 de julio, haciendo alusión a una posible "instrumentalización" de Marruecos con los inmigrantes para invadir Ceuta y poner en jaque a España. Unas afirmaciones que contrastan de lleno con lo defendido por Pedro Sánchez, que ha exculpado al régimen de Mohamed VI de cualquier implicación en la entrada masiva del 30 de julio.

En cualquier caso, Ribera ha dicho que "hay que ser prudentes" y ha evitado pronunciarse sobre si la Unión Europea debe exigirle una explicación a Marruecos sobre la actuación de sus fuerzas de seguridad el día de la invasión. La exministra de Sánchez ha insistido en que una masa de inmigrantes como la que cruzó a la ciudad española "no se pone de acuerdo por sí sola".

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Ribera ha comparado la situación de Ceuta con la vivida en 2021 en Europa del este con la "entrada importante" de personas procedentes de Asia Menor. Según ella, son crisis "susceptibles de ser instrumentalizadas para conseguir otro objetivo", como ha pasado ahora con Marruecos y Ceuta.

Por ello, ha puesto el foco en las medidas y ha subrayado que es fundamental reforzar la "capacidad de respuesta rápida en determinadas situaciones" como la crisis de Ceuta. En este sentido, Ribera ha presumido que desde la UE hace muchos años que se está trabajando en "un mecanismo de vigilancia de apoyo para poder garantizar la seguridad de las fronteras europeas".

Eso sí, la exministra ha defendido las políticas del buenismo, recalcando que la Unión Europea, con el pretexto de ser más ágil en sus respuestas, no puede caer en la "trampa" de pasar por alto "las reglas". "Si algo nos hace sentir orgullosos es nuestro respeto por las reglas, por las personas. Es una situación de gestión complicada, pero la trampa a la que no puede caer Europa ni nadie que se considere europeísta es olvidarnos de que las reglas, el respeto cuando hablamos de menores, también es importante recordarlo en la gestión de la respuesta a esta crisis".