Nuevo fracaso de Igualdad: aumentan los asesinatos machistas mientras continúan los fallos en las pulseras antimaltrato

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 37 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 tras confirmar un caso en Madrid. Según ha informado el departamento que lidera Ana Redondo, se trata de una mujer de 88 años, presuntamente asesinada por su cónyuge el viernes 11 de septiembre. Un crimen que vuelve a poner en el punto de mira el sistema de protección del Gobierno, que está siendo incapaz de reducir la violencia contra las mujeres con el fallo de las pulseras antimaltrato como principal escándalo. Tras este nuevo crimen, 2026 registra la mayor cifra de asesinadas hasta la fecha desde el año 2023, cuando había 45, según datos estadísticos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más rotunda condena y su absoluto rechazo" ante este nuevo feminicidio machista y han trasladado "todo su apoyo" a familiares y amistades de la víctima. Del mismo modo, han instado a que se lleven a cabo "todos los esfuerzos posibles" desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad "para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

Escándalo de las pulseras

Sin embargo, el sistema de protección del Gobierno sigue sin ser fiable y las víctimas desconfían, algo que ha llevado a que eviten denunciar. De hecho, como ya informó Libertad Digital, el 80% de las asesinadas en 2025 optó por no denunciar a su agresor.

Un fenómeno que también ha percibido la Fiscalía General del Estado, que ha revelado en su Memoria Anual 2025 que las polémicas pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad siguen fallando. En concreto, la Fiscalía habla de los "problemas e incidencias que generan siendo un denominador común en las apreciaciones de algunos delegados los problemas de ruralidad y proximidad".

En este sentido, conviene recordar que el Ministerio de Igualdad volvió a adjudicar en julio de 2026 a la UTE formada por Vodafone y Securitas el servicio de las pulseras antimaltrato, pese a los problemas registrados durante su anterior etapa al frente de Cometa. El propio Gobierno reconoció "disfunciones" tras el cambio de plataforma y la adjudicataria llegó a recibir una multa de 25.285 euros por una caída general del sistema que se prolongó durante unas 13 horas. Aun así, Igualdad volvió a confiar el servicio a Vodafone y Securitas por 67,5 millones, en un contrato cuyo valor estimado puede alcanzar los 111,1 millones de euros.