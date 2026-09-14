Sindicatos policiales piden al Gobierno que no reubique inmigrantes en un lugar "estratégico" como el puerto de Ceuta

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los sindicatos mayoritarios en el Consejo de la Policía Nacional, ha pedido al Ministerio de Transportes, a la Autoridad Portuaria de Ceuta y a Puertos del Estado que paralicen la instalación de un dispositivo temporal de acogida de inmigrantes en el puerto de la ciudad. La intención del Gobierno es alojar allí a un millar de personas que asaltaron el perímetro fronterizo de la ciudad a finales de julio.

El sindicato ha centrado sus objeciones en la elección de los terrenos en el puerto y ha reclamado conocer si se han estudiado los riesgos de incendio, propagación y evacuación, así como la proximidad a instalaciones relacionadas con combustibles, energía y servicios esenciales. También quiere determinar qué impacto tendría el dispositivo sobre la seguridad del puerto y sobre la capacidad de respuesta de los agentes ante cualquier incidente.

La petición ha llegado después de varios incendios registrados durante los últimos días en distintos asentamientos de Ceuta, según ha recordado el sindicato. Esos sucesos han obligado nuevamente a intervenir a las Fuerzas de Seguridad y a los servicios de emergencia. Para el SUP, estos antecedentes refuerzan la necesidad de analizar antes de la instalación cuestiones como el aforo, las vías de evacuación, la accesibilidad y los tiempos de intervención.

El sindicato también ha exigido identificar el informe técnico que avaló la compatibilidad del dispositivo con el funcionamiento normal del puerto. A su juicio, debe determinarse si es necesario revisar la Evaluación y el Plan de Protección del Puerto de Ceuta. El estudio de emergencias que ha reclamado debería incluir la sectorización del recinto, el aforo máximo permitido, las rutas de evacuación y las condiciones de acceso de los vehículos de emergencia.

La preocupación afecta directamente a los policías que tendrían que prestar servicio en el nuevo dispositivo. Por ello, el SUP ha reclamado a la Dirección General de la Policía una evaluación urgente y específica de los riesgos laborales y operativos. El sindicato ha pedido que se concrete cuántos agentes adicionales serían necesarios, además de los medios de protección, vehículos y sistemas de comunicaciones para afrontar las distintas situaciones.

La ubicación obliga, según el SUP, a contemplar también incidentes propios de un recinto portuario. Entre los escenarios que reclama estudiar figuran posibles peleas o alteraciones del orden, concentraciones en las inmediaciones, intentos de entrar en zonas restringidas o aproximaciones a áreas de embarque y ferris. El sindicato no ha sostenido que vayan a ocurrir, pero exige que las autoridades los hayan previsto antes de ocupar los terrenos.

Cualquier incidente podría exigir una intervención policial inmediata y afectar al mismo tiempo a los accesos, la actividad ordinaria del puerto y la seguridad de viajeros, trabajadores y personas acogidas. Por eso, el SUP ha reclamado protocolos específicos para alteraciones del orden, incendios, evacuaciones, intrusiones y otras emergencias. Su argumento es que la respuesta debe estar planificada de antemano y contar con recursos suficientes para evitar improvisaciones cuando surja un problema.

Por último, el sindicato qué emplazamientos alternativos fueron estudiados y por qué fueron descartados antes de elegir el puerto. Si los informes de seguridad, protección portuaria, emergencias o prevención de riesgos concluyen que existen riesgos incompatibles con la ubicación, reclama trasladar el dispositivo fuera del entorno portuario y alejado de instalaciones estratégicas o potencialmente peligrosas.