Tardón insta al juzgado de Ceuta a que le traslade la causa contra el delegado del Gobierno

La juez María Tardón que investiga la invasión de Ceuta por parte de 70.000 inmigrantes marroquíes ha remitido un auto a los juzgados de Ceuta para que, si lo consideran oportuno, cedan la causa contra el delegado del gobierno, Miguel Ángel Pérez, que allí se investiga a la Audiencia Nacional.

La investigación de la causa por la invasión de la ciudad española comenzó el pasado mes de julio con la denuncia de Iustitia Europa y la semana pasada finalmente la la titular del Juzgado Número 3 de la Audiencia Nacional asumió la competencia del órgano judicial para investigar los hechos tras el informe presentado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y el visto bueno por parte de la Fiscalía.

"Remítase a este último órgano judicial el Auto de éste de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, asumiendo la competencia por los indicados hechos para que, a su vista, valore la pertinencia de inhibirse de sus actuaciones en favor de este Juzgado, si se tratase de conductas incluidas en el procedimiento que aquí se sigue", señala la providencia de la juez a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

Por su parte, Manos Limpias y Hazte Oír presentaron unas denuncias contra Miguel Ángel Pérez por su presunta actuación ante la información y los avisos recibidos antes de que se produjese la invasión. Desde manos limpias se entiende que podría incurrir en responsabilidades penales por no haber tomado las medidas necesarias pese a las alertas existentes.

"Indudable" participación marroquí

El pasado lunes la juez señaló en el auto por que se aceptaba la competencia de la causa que "se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos, en la propia playa de Fnideq y lugares aledaños a dicho espacio en la ciudad de Castillejos se evidencia, a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos".

De igual manera, tambien apuntaba a una conducta delictiva que presuntamente ha atacado gravemente la "integridad territorial de España" y que ha utilizado "la entrada de personas de una manera masiva en nuestro país, a lo que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".