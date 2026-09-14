Tezanos hace caer al PSOE por Ceuta pero lo mantiene 5,5 puntos por delante del PP

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presidido por José Félix Tezanos ha publicado este lunes su barómetro de septiembre, el primero tras la invasión de Ceuta y su previsible impacto en la intención de voto.

A diferencia del resto de los últimos sondeos publicados, el CIS mantiene al PSOE en cabeza, 5,5 puntos por delante del PP. El organismo, no obstante, sí refleja un desgaste del partido, que perdería dos puntos respecto al anterior barómetro.

Los socialistas obtendrían el 31 % del voto estimado, en tanto que el PP se llevaría el 25,5 % (0,4 puntos más que en julio), y Vox el 16,6 % (1,3 % más que en el anterior barómetro).

Mientras, cae Sumar, que marca su cota más baja de la legislatura con un respaldo del 5,7%, mientras sube Podemos, con un 3,7%, dejando atrás a se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, que baja al 1,8%.

Las preocupaciones de los españoles, según el CIS

La vivienda continúa como primer problema de España mientras que la inquietud por el fenómeno migratorio ha descendido, pasando del 23,4% al 19,7% y de la segunda a la tercera posición.

En concreto, la vivienda sigue en la cúspide de la lista con un 37,5% de menciones, 5,5 puntos menos en que julio. El segundo problema es la crisis económica, subiendo hasta el 21,6% de menciones, frente al 17,3% que cosechó en el barómetro anterior.

En el listado, diseñado a partir de las respuestas espontáneas de las personas entrevistadas, figura una categoría denominada 'Crisis con Marruecos. Fronteras de Ceuta y Melilla', que aparece citada como un problema tan sólo en el 4,8% de los cuestionados.

El muestreo se realizó a partir de 4.042 entrevistas entre el 1 y el 4 de septiembre pasados.