Varios encapuchados decapitan una figura del Rey y queman banderas de España en San Sebastián

Varios encapuchados derribaron este domingo una figura de grandes dimensiones que representaba al rey Felipe VI durante una manifestación convocada por Ernai, las juventudes de la izquierda abertzale, en San Sebastián. La reproducción fue golpeada con una maza y posteriormente decapitada.

Los hechos tuvieron lugar en el bulevar de San Sebastián, desde donde partió a las 13:30 horas la manifestación de Ernai bajo el lema Faxismoari ez. Irabaltzera (No al fascismo. A ganar).

Durante la marcha, varios jóvenes encapuchados, subidos a unos contenedores, prendieron fuego a banderas de España y Francia, según fuentes del Departamento Vasco de Seguridad citadas por Europa Press.

Antes de finalizar la protesta, manifestantes con el rostro cubierto levantaron una reproducción de Felipe VI. La figura fue derribada sobre la calzada y cuatro encapuchados la golpearon con una maza en la cabeza. Posteriormente, le cortaron la cabeza.

4000 gaztetik gora elkartu gara Donostian. Herri bat faxismoaren kontra. Herri bat etengabe askatasunaren alde. Euskal Herrian badago alternatiba, eta Euskal Herri aske, sozialista, feminista eta euskalduna da. Jarrai dezagun lanean!#EHIrabaztera pic.twitter.com/L43CABqe5r — Ernai (@ernaigazte) September 13, 2026

Media hora antes de la marcha de Ernai había partido desde el mismo lugar otra manifestación organizada por el colectivo Aske, crítico con la izquierda abertzale oficial, para reclamar la libertad de los presos de ETA.

Investigación de la Ertzaintza

La Ertzaintza ha abierto una investigación por la decapitación de la figura y ha iniciado diligencias por desórdenes públicos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Departamento Vasco de Seguridad.

Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, participaron en la marcha, durante la que se corearon consignas como jo, ta ke, irabazi arte (no parar hasta vencer) y borroka da bide bakarra (la lucha es el único camino).