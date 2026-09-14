Vivas critica la "sumisión" de Sánchez y culpa a Marruecos: "No es una crisis migratoria, es invasión en toda regla"

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha estado en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos, para denunciar al régimen de Mohamed VI por participar en la invasión de los más de 80.000 inmigrantes que se colaron en la ciudad española y criticar la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez para no "molestar a Marruecos".

Juan Vivas ha comenzado la entrevista agradecido el apoyo recibido por los españoles y ha defendido que "estar con Ceuta es estar con España" y ha dicho que "Ceuta no se vende, que Ceuta se defiende y que es parte de España". También ha agradecido a los ceutíes todo el esfuerzo realizado durante estos casi 50 días.

"Se podría haber evitado la invasión"

"El Gobierno no ha estado a la altura, no se atendieron las alarmas ni las alertas, ni mis llamadas ni a nadie del CNI", ha criticado el presidente de Ceuta, lamentando que "no había un plan para que esto no volviera a ocurrir como en el año 2021 y, si lo había, ¿por qué no se aplicó?". "Se podía haber evitado la invasión de haber utilizado los recursos del Estado", ha lamentado Vivas, que ha criticado el caos en el que ha sumergido a Ceuta el Gobierno socialista.

🔴 Juan Jesús Vivas explica los días previos a la invasión de Ceutapic.twitter.com/guaDRZJ68w — Libertad Digital (@libertaddigital) September 14, 2026

En este sentido,el presidente de Ceuta ha denunciado que el Gobierno haya actuado un mes más tarde y ha pedido transparencia y llamar las cosas por su nombre: "No es una crisis migratoria, es una invasión en toda regla. Hay que tener valentía suficiente para reconocer las cosas. Lo digo por la dimensión, el modo y el actor; y lo digo convencido porque, al decirlo, defiendo a Ceuta y a España. 80.000 personas en un día en una ciudad de 80.000 personas sin saber para qué venían y si iban a regresar".

"Se han utilizado como instrumento político a miles de personas para poner en jaque a Ceuta y a España. Lo digo por Marruecos que no reconoce la soberanía de Ceuta y Melilla y nos quiere asfixiar mediante acoso y derribo", ha denunciado Juan Vivas, que también ha sido preguntado sobre un posible chantaje a Pedro Sánchez por el espionaje de su teléfono con Pegasus. El presidente ha preferido no mojarse en dicha cuestión, pero ha denunciado que ha habido "indolencia, irresponsabilidad y sumisión" por parte del Gobierno al agradecer el buen comportamiento que tenía Marruecos días antes de la invasión.

🔴 Juan Jesús Vivas sobre Ceuta: "El Gobierno de la nación no ha estado a la altura de sus obligaciones constitucionales. Creo que no se atendieron las alarmas y las alertas. Creo que no se hizo caso del CNI"pic.twitter.com/wpIjRlVY1t — Libertad Digital (@libertaddigital) September 14, 2026

En la misma línea, Vivas ha criticado que España organice el Mundial con el régimen de Mohamed VI. "Es imposible que nos hagan lo que nos han hecho y vayamos a organizar un Mundial con ellos después de ver lo que ha pasado en Ceuta", ha lamentado.

Sobre futuras invasiones, ha querido relajar al pueblo de Ceuta, aunque ha reconocido "no ver capacitado" a Sánchez para defender la frontera. Por ello, no ve "lógico" que no haya dimitido nadie. "Se tiene que saber por qué no se actuó antes, durante y después, y solo podremos reconstruir Ceuta con la verdad, si no, no habrá futuro", ha advertido Juan Vivas.