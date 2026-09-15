La sección 6 del Tribunal de Instancia de Ceuta ha remitido toda la documentación que manejaba contra el delegado del Gobierno de la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.

La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 remitió un auto a los Juzgados de Ceuta para que le cediesen la causa en la que se investigaba al delegado del Gobierno de Ceuta por una supuesta dejación de funciones en la invasión del pasado 30 de julio mediante la entrada masiva de inmigrantes desde suelo marroquí. Así, la juez pretendía unir toda la causa con el objetivo de encontrar a los posibles responsables penales de la llegada de más de 80.000 inmigrantes.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la magistrada María de la Luz Lozano se inhibe en favor de la Audiencia Nacional y deja el caso en manos de Tardón acordando "remitir íntegramente las actuaciones al referido órgano judicial, dejando testimonio suficiente en este Juzgado". El Juzgado deja en manos de Tardón acordar las diligencias que considere necesarias para investigar al delegado del Gobierno, por ello, acuerda "no entrar a resolver las diligencias interesadas por la Asociación Manos Limpias, por carecer de personación en la causa".

En el auto, la juez de Ceuta recuerda que "el artículo 17 LECrim establece que los delitos conexos deben investigarse en una misma causa cuando la investigación conjunta resulte conveniente para su esclarecimiento y para la determinación de responsabilidades". Además, explica que el Ministerio Fiscal se ha mostrado a favor de la inhibición en favor de la Audiencia Nacional y recalca que la juez Tardón ya había delimitado la causa de la Audiencia Nacional en "abarcar todas las actuaciones desarrolladas en territorio español relacionadas con dicha entrada masiva, incluyendo las relativas a fallecimientos producidos durante la travesía a nado, y ha acordado requerir inhibición a los órganos judiciales de Ceuta respecto de tales hechos".

En este contexto, la magistrada ya trabaja con un querellado, que podría ser una de las personas responsables en el contexto de la invasión. En su providencia, Tardón pedía asumir la competencia "si se tratase de conductas incluidas en el procedimiento que aquí —en la Audiencia Nacional—".

Los avisos a Delegación: "Son 180.000"

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informó a la Delegación del Gobierno de Ceuta de la magnitud que podía tomar la invasión a la ciudad autónoma el 29 de julio, un día antes de que se produjese la entrada masiva de inmigrantes desde suelo marroquí. "En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20:00", explicaba el CNI en un primer mensaje antes de advertir de que se trata de hacer coincidir la invasión con la fiesta del trono. "Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión", advierten los agentes del CNI a la Delegación del Gobierno; según queda reflejado en los mensajes desclasificados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La desclasificación de los archivos produjo una rueda de prensa convocada por Miguel Ángel Pérez Triano en la que el delegado del Gobierno aseguró que no tenía intención de dimitir. Quien sí lo hizo fue su jefe de Gabinete, recibidor de los mensajes del CNI.