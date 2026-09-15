Cándido Conde-Pumpido prepara un 'golpe' en el Tribunal Constitucional para que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez gane las próximas elecciones generales con la Ley de Nietos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo suspendía cautelarmente la semana pasada el impacto en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) generado por la Ley de Nietos. Todo ello, tras aceptar las medidas cautelares solicitadas por los denunciantes Iustitia Europa y Vox. La Sala Tercera del Alto Tribunal aún deberá dictar sentencia sobre este asunto en los próximos meses.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "Conde-Pumpido prepara ya un nuevo ‘golpe’ en el seno del Tribunal Constitucional que preside para conseguir que Pedro Sánchez pueda ganar las próximas elecciones generales. El presidente del TC avalará la Ley de Nietos cuyos efectos ha dejado en suspenso temporalmente la Sala Tercera del Supremo. Para ello, Conde-Pumpido puede tomar dos caminos antes de la celebración de las próximas elecciones generales del año 2027".

"La primera vía y más larga pasaría por que el TC avale un recurso de amparo que presente la Abogacía del Estado o la Fiscalía en nombre del Ejecutivo socialista. Dicho recurso de amparo sería presentado ante el Tribunal de garantías una vez el Supremo dictara su sentencia sobre este asunto, previsiblemente, después de las Navidades. El citado recurso de amparo ante el TC solicitaría a su vez como medida cautelar que no se suspendiera la Ley de Nietos y siguiera vigente hasta la resolución definitiva del Constitucional. Dicha medida cautelar sería apoyada por la mayoría izquierdista del TC", añaden.

"La segunda vía sería más rápida. No habría que esperar siquiera a la sentencia del Supremo. El Ejecutivo socialista presentaría en las próximas semanas un recurso de amparo ante el TC contra la decisión de la Sala Tercera del Alto Tribunal de haber suspendido cautelarmente los efectos de la Ley de Nietos. En este hipotético recurso, el Gobierno solicitaría ante el Constitucional como medida cautelar suspender la medida cautelar adoptada a su vez por el Supremo de paralizar la Ley de Nietos. De esta forma, Sánchez podría tener despejado el camino hacia las elecciones generales antes de las Navidades", destacan.

Las mismas fuentes consultadas por LD se muestran "muy pesimistas" y aseguran que "el Gobierno del PSOE podrá recurrir a la Ley de Nietos para inflar el censo electoral en los próximos comicios de una forma o de otra. Conde-Pumpido es una correa de transmisión de Pedro Sánchez y el TC es un tribunal completamente previsible. Por ello, Conde-Pumpido es sin duda el mayor elemento distorsionante de la democracia en España".

En su resolución de la semana pasada, el Supremo justificó la suspensión temporal de los efectos de la Ley de Nietos en pos de preservar "la transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados", ante la "magnitud" del aumento del censo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo recalcaba el "incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA".

El Alto Tribunal insistía en que "la magnitud de las cifras de incremento del CERA ofrecidas, la afectación al derecho de sufragio y al resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos correctamente en el censo electoral, podrían quedar también gravemente comprometidos". "Tal crecimiento genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando entonces un daño irreversible", señalaba.

Sentencia después de Navidades

Las mismas fuentes consultadas por este diario apuntan que "la sentencia de la Sala Tercera del Supremo previsiblemente no esté lista hasta después de Navidades. Normalmente, los recursos se suelen resolver en un año, pero en este caso Vox presentó su recurso por vulneración de derechos fundamentales y esto recorta los plazos para resolver".

"Los argumentos esgrimidos por la Sala Tercera tras aceptar las medidas cautelares y paralizar la Ley de Nietos son muy contundentes. Aunque es un caso muy complejo, todo apunta a que la sentencia seguiría la misma línea marcada por el Supremo al suspender cautelarmente los efectos de la Ley", concluyen.

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