El Rey se pronuncia por primera vez en público sobre Ceuta: "Es una situación de extraordinaria complejidad"

Felipe VI ha presidido este martes la apertura del curso escolar en la Escuela Nacional de Protección Civil de Rivas-Vaciamadrid, para rendir homenaje a todos los profesionales, voluntarios y colaboradores que integran o colaboran con el Sistema Nacional de Protección Civil y que han perdido la vida en acto de servicio durante una emergencia. En esta Escuela, integrada en la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, se forman militares, guardias civiles, policías y miembros de Protección Civil, ya sean profesionales, voluntarios o colaboradores.

Durante la visita, el Rey ha inaugurado un monolito en el que se puede leer: "A quienes dieron su vida protegiendo a España en cada emergencia, nuestro eterno respeto, memoria y gratitud".

Allí ha pronunciado su primer discurso oficial tras la grave crisis desencadenada por la entrada masiva de inmigrantes, donde ha querido tener un recuerdo muy especial para Ceuta. "Las grandes emergencias pueden ser de toda índole", señaló el monarca, "por eso me parece obligado, precisamente ahora, hacer referencia a una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días", añadió, reconociendo además el ingente trabajo del personal local en una situación de extraordinaria complejidad.

El Rey ha presidido la apertura del curso 2026-2027 de la Escuela Nacional de Protección Civil, con motivo de la rehabilitación de sus instalaciones, y ha participado en la ofrenda floral en memoria de las personas fallecidas al servicio de la ciudadanía en emergencias de… pic.twitter.com/XkGxE2kyXv — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 15, 2026

El jefe del Estado, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, puso en valor la encomiable labor de los servicios de emergencia. Subrayó que el esfuerzo desplegado genera "la admiración de todos los españoles". Asimismo, destacó que Ceuta es "una vez más ejemplo de civismo" al convertirse en el primer territorio nacional en alcanzar la plena formación en emergencias dentro de sus centros educativos.

Durante su intervención, don Felipe incidió en que las catástrofes y situaciones extremas "trascienden las fronteras administrativas o la delimitación de competencias". En este sentido, apeló a la necesidad de mantener una firme capacidad de coordinación y de integración de recursos entre las diferentes administraciones públicas, poniendo a prueba la flexibilidad de las instituciones del Estado.

Asimismo, el Rey también tuvo palabras para los estragos causados por los incendios forestales sufridos este verano, recordando que la preparación ciudadana es fundamental para mitigar las consecuencias de cualquier catástrofe. "La protección civil es una de las expresiones más nobles del servicio público", recalcó don Felipe, insistiendo en que el conocimiento sobre cómo actuar resulta clave.