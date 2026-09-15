El Supremo rechaza la amnistía de Puigdemont por el delito de malversación y mantiene su orden de detención nacional

El Tribunal Supremo ha rechazado aplicar la Ley de amnistía al delito de malversación de Carles Puigdemont como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 16 de julio. De esta manera al no prosperar la solicitud de Puigdemont el juez ha rechazado también que se levante la orden nacional de detención contra él.

"Desestimar las nuevas solicitudes de aplicación de la Ley Orgánica 1/2024 a los hechos provisionalmente calificados como delito de malversación, por las razones expuestas sobre el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial", señala el auto del Tribunal Supremo al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Llarena explica que tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía dictó el auto del 1 de julio de 2024 donde se denegaba su aplicación a los delitos de malversación en base a dos razones: "la apreciación de un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y la consideración de que los hechos afectaban a los intereses financieros de la Unión Europea"

El magistrado recuerda que las defensas de Puigdemont y Comín i Oliveres presentaron tres solicitudes ante el Supremo y una de ellas reiteraba la petición de la Amnistía. "Afirman que las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por las cuestiones prejudiciales remitidas por el Tribunal de Cuentas y varios órganos judiciales, además de otros autos de esta Sala, han dejado sin fundamento las razones por las que se denegó su aplicación", explica.

Sin embargo, el magistrado les corrige y señala que "las sentencias del Tribunal Constitucional no resolvieron la aplicación individual de la amnistía que aquí se discute". "Las defensas invocan las SSTC 137/2025 y 164/2025. Entienden que la declaración de constitucionalidad de la ley obliga a abandonar la interpretación que condujo a excluir la malversación. El argumento confunde dos decisiones distintas. Una consiste en determinar si el legislador podía aprobar la ley de amnistía. Otra consiste en establecer si una conducta concreta reúne los requisitos previstos para su aplicación en esa regulación".

La primera decisión no resuelve automáticamente la segunda. La aplicación de una ley válida exige comprobar sus condiciones, tanto las que permiten conceder la amnistía como las que impiden hacerlo", sentencia al respecto.

Sobre la orden de detención que pesa sobre Puigdemont, Llarena recuerda que las peticiones para levantarla tienen se tienen que formular como consecuencia del archivo, de la doble persecución o de la aplicación de la amnistía. "Al no prosperar esas solicitudes, tampoco procede el alzamiento por tales motivos. En este extremo se mantiene lo razonado en el apartado 13.2 del auto de 1 de julio de 2024", explica.