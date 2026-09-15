Huelga en Ceuta el 24-S: los sanitarios denuncian la "impasibilidad" de Mónica García

Los profesionales sanitarios de Ceuta han decidido elevar el tono de sus protestas ante la situación que atraviesa la sanidad pública de la ciudad autónoma. El sindicato Cemsatse, que agrupa a médicos y enfermeras y cuenta con la mayor representación en la Mesa Sectorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), ha convocado una huelga sanitaria para el próximo 24 de septiembre para reclamar una respuesta del Ministerio de Sanidad ante el deterioro de las condiciones asistenciales y laborales.

La convocatoria llega después de más de un mes y medio de tensión provocada por la crisis iniciada en julio con la entrada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos. Según denuncia la organización sindical, esta situación se ha añadido a unos problemas estructurales que ya afectaban al sistema sanitario de Ceuta y que, a su juicio, han terminado por superar la capacidad de respuesta de los servicios.

Cemsatse considera que la actitud del Ministerio de Sanidad ante esta situación no ofrece soluciones y ha anunciado un calendario de movilizaciones que comenzará esta misma semana. La primera concentración tendrá lugar el 17 de septiembre a las 11:00 horas ante las puertas del Hospital Universitario de Ceuta, bajo el lema 'Por la sanidad pública, la dignidad de los profesionales y de los pacientes'.

Al día siguiente, el viernes 18 de septiembre, los profesionales volverán a concentrarse, esta vez ante la Dirección Territorial del Ingesa, en Otero. Las protestas culminarán el jueves 24 de septiembre con el paro sanitario convocado por el sindicato.

Cemsatse denuncia la "impasibilidad" de Sanidad

El sindicato justifica la huelga por lo que considera una falta de respuesta del Gobierno ante la situación asistencial de la ciudad. "La persistente impasibilidad del Ministerio de Sanidad no nos deja otra alternativa que la medida de conflicto más extrema", sostiene Cemsatse en su comunicado.

La organización también expresa su "más absoluto rechazo" a las declaraciones del Ministerio de Sanidad en las que, según denuncia, se pretende negar la situación de emergencia que atraviesa el sistema público de salud de Ceuta.

"Ante lo que consideramos un posicionamiento irresponsable y alejado de la realidad asistencial, Cemsatse desmiente la postura ministerial y anuncia la activación inmediata de este calendario de movilizaciones que culminará en una huelga sanitaria en Ceuta el próximo 24 de septiembre", señala el sindicato.

El conflicto se produce en plena controversia entre los profesionales sanitarios de la ciudad y el departamento dirigido por Mónica García. Mientras el Ministerio ha tratado de contextualizar los casos epidemiológicos detectados y ha rechazado la existencia de un colapso sanitario, los representantes de los trabajadores mantienen que la presión asistencial ha superado los niveles habituales.

Falta de profesionales y presión en Urgencias

Uno de los principales problemas que señalan los profesionales es la falta de personal. Ceuta cuenta con un único hospital y con una dotación médica inferior a la media nacional, una circunstancia que, según los sanitarios, dificulta la respuesta ante incrementos extraordinarios de la demanda.

La situación se habría agravado durante la crisis del verano, cuando los profesionales tuvieron que mantener la asistencia ordinaria mientras atendían el aumento de pacientes derivado de la llegada masiva de personas a la ciudad. El problema, según los colectivos sanitarios, no se limita al número de camas disponibles, sino a la capacidad de médicos, enfermeras y demás trabajadores para cubrir simultáneamente todas las necesidades.

Las Urgencias se han convertido así en uno de los principales puntos de preocupación, con dificultades para cubrir determinados turnos y servicios que trabajan con una disponibilidad de profesionales especialmente ajustada.

La tensión sanitaria va más allá de los casos de varicela

La aparición de casos de varicela ha añadido un nuevo elemento a una situación que, según los sanitarios, ya era complicada. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido que los casos detectados no presentan, con carácter general, criterios clínicos de ingreso y que las medidas adoptadas responden principalmente a razones de control de la transmisión.

El Ministerio también ha puesto el foco en la vacunación y en las medidas de prevención, mientras que los profesionales sostienen que el debate debe centrarse en la capacidad del sistema para afrontar cualquier contingencia sin descuidar la atención habitual.

Para Cemsatse, la crisis ha puesto de manifiesto problemas estructurales que necesitan una respuesta. "La sanidad en Ceuta no solo se encuentra al límite, sino que ha sobrepasado su capacidad operativa debido a los problemas estructurales que el Ministerio no resuelve y a los que se ha sumado el colapso ocasionado por la asistencia a los inmigrantes de la entrada masiva de julio", concluye el sindicato.

La huelga del 24 de septiembre será, por tanto, el punto culminante de un calendario de protestas con el que médicos y enfermeras pretenden reclamar más recursos y poner el deterioro de la sanidad pública de Ceuta en el centro del debate.