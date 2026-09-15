Igualdad lleva la perspectiva de género a los colegios para combatir los "sesgos" de la IA

El Instituto de las Mujeres, organismo adscrito al Ministerio de Igualdad de Ana Redondo, ha impulsado la guía Edugenia, un conjunto de recursos para alertar en los colegios de los supuestos "sesgos de género" de la inteligencia artificial. La guía, con perspectiva de género, está disponible para su descarga en la página web del Instituto de las Mujeres y propone actividades para distintos niveles educativos . Por ello, se ha difundido entre organizaciones e instituciones educativas para fomentar entre el profesorado "un uso crítico y ético de la inteligencia artificial".

El proyecto tiene su origen en la iniciativa #ACTFEM, creada por la organización de artes escénicas y teatro comunitario Plàudite Teatre, en el que trabajaron con mujeres jóvenes en riesgo de exclusión en materia de aprendizaje con IA. A partir de esta experiencia surgió una investigación financiada por el Ministerio de Igualdad a través del Instituto de las Mujeres en colaboración con GenTIC en la Universidad Abierta de Cataluña y GRIHO en la Universidad de Lérida para crear la guía.

En esta línea, Edugenia se ha construido a partir de tres ejes: una revisión narrativa de artículos científicos sobre IA, educación y género; un análisis de los marcos normativos europeos sobre IA e igualdad; y, finalmente, un estudio con la participación de 36 docentes de Educación Secundaria de Barcelona y Lérida, junto con diez jóvenes del proyecto #ACTFEM, para conocer las necesidades y experiencias de la enseñanza de la IA con perspectiva de género. "El resultado es una guía abierta y pionera en el contexto español, un material que profundiza en las implicaciones educativas de las herramientas de IA desde una visión ética que proporciona ejemplos prácticos para trabajar en clase", destacan desde el Instituto de las Mujeres.

Discriminación de género, etnia o socioeconómica

El documento está dirigido a toda la comunidad educativa, pero especialmente al profesorado de secundaria de todas las materias. El conjunto de herramientas de la iniciativa incluye recomendaciones, buenas prácticas y recursos para controlar los sesgos de la IA que permiten identificar discriminaciones en los chatbots de IA relacionadas con el género, la etnia o la situación socioeconómica.

Del mismo modo, el organismo de Igualdad destaca que la IA posee "numerosos beneficios" para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero advierte de que "no está exenta de riesgos". Entre los beneficios, se menciona que puede ayudar a liberar y optimizar el tiempo de los profesores a través de tareas más productivas, mejorar la tutorización personalizada de estudiantes, servir de soporte al alumnado con discapacidad y con necesidades educativas especiales.