Juanma Serrano teme que la UCO investigue en su móvil su trabajo en una empresa gasística

El exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos teme que la Unidad Central Operativa (UCO) hile sus mensajes del ámbito profesional privado con sus anteriores etapas vinculadas al partido y a la gestión pública.

La UCO maneja una copia del móvil de Juanma Serrano que interceptó durante el registro de la sede nacional del PSOE con el objetivo de realizar un informe que analice el papel del expresidente de Correos en las cloacas del PSOE a partir de sus mensajes y llamadas. Como ya avanzó Libertad Digital, la defensa de Serrano busca ahora desestimar el teléfono móvil como prueba porque considera que la obtención del mismo "no se hizo conforme a derecho". Serrano pasó de la jefatura de Gabinete de Sánchez en el PSOE a la presidencia de Correos al llegar los socialistas a La Moncloa, en julio de 2018; allí se mantuvo hasta que fue relegado en enero de 2024 a director general del SEITT, organismo también público; posteriormente, dio el salto al sector privado como director general de Arcamo Group.

Según han apuntado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la defensa de Serrano no se encuentra preocupada por los mensajes que los investigadores encuentren de Serrano con el presidente del Gobierno, ya que su relación se habría enfriado después de llegar Pedro Sánchez a La Moncloa. Serrano tenía aspiraciones a ser jefe de Gabinete de Sánchez, puesto que había desarrollado en el partido, pero en La Moncloa.

Sin embargo, Sánchez lo relegó de la primera línea política llevándolo a presidir Correos, puesto que se encuentra remunerado con más de 230.000 euros brutos al año. "Después de ese distanciamiento, sus conversaciones se reducen a contactos mínimos, como una llamada felicitándole por su cumpleaños u otras cuestiones personales fuera del partido, ya que Sánchez dejó de confiarle las cuestiones importantes", destacan estas fuentes antes de recalcar que, aunque Serrano "habla con aprecio" de Sánchez, no lo considera su "amigo".

Aun así, estas sí que reconocen que Serrano se encuentra "preocupado" por sus relaciones empresariales fuera de Correos. En este sentido, Serrano defiende que estas no tienen nada que ver con el caso en el que el juez Santiago Pedraz investiga las supuestas prácticas ilícitas de Leire Díez; pero está "expectante por ver si la UCO hila cuestiones" que, a su juicio, no están relacionadas.

Se refiere de esta forma al trabajo al que accedió después de abandonar el ente público, siendo su último servicio a la administración como director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT). Tras su paso por el SEITT, accedió a un puesto como director general de Arcamo Group. Se trata de una empresa que ofrece mantenimiento a infraestructuras industriales, en su mayoría gasísticas o químicas. Serrano estaba destinado a la estrategia empresarial en políticas energéticas y su trabajo estaba vinculado a proyectos industriales llevados a cabo en la provincia de Tarragona.

A pesar de tratarse de un sector —el energético— vinculado de forma ineludible a la Administración Pública; Serrano defiende que no hay ningún tipo de relación entre su trabajo para la empresa privada y el ente público. De hecho, una de las cuestiones que han planteado desde su defensa es obtener la totalidad de los mensajes de su teléfono móvil para realizar un cotejo junto a la Fiscalía Anticorrupción.

Con este hecho buscarán, si es que el Ministerio Público hace uso de sus relaciones empresariales privadas, "contextualizar" los mensajes intentando que se incluyan a la causa más conversaciones que dejen claro que su trabajo para Arcamo Group está completamente desvinculado de su presunta implicación en el caso de las cloacas.