Jueces claman contra los últimos ataques del Gobierno, un "instrumento de presión"

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha compartido un comunicado criticando al gobierno de Pedro Sanchez por sus ataques al poder judicial por la medida cautelar acordada por el Tribunal Supremo en relación con la suspensión de los efectos en el censo electoral de la Ley de Nietos.

El lunes de la semana pasada se celebraron dos vistas ante el Tribunal Supremo para que Iustitia Europa y Vox expusiesen sus argumentos para paralizar los efectos de la Ley de Nietos. Días más tarde las cautelares solicitadas fueron aceptadas por el Supremo al apreciar que existía un "peligro fundado, real y serio" para las elecciones.

"Como señaló la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, en su discurso durante la apertura del año judicial, no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción, siendo de extraordinaria gravedad afirmar que jueces y tribunales toman decisiones por razones políticas y no jurídicas", señala el comunicado de la AJFV.

De igual manera, desde la asociación reiteran su compromiso con la separación de poderes y con la independencia de los jueces "especialmente cuando las decisiones judiciales afectan a cuestiones de evidente relevancia política".

Además, desdela la AJFV agradecen las palabras de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial pero piden que el CGPJ "ejerza las funciones que tiene constitucionalmente encomendadas y se pronuncie en defensa de la independencia judicial y de los magistrados que integran nuestros tribunales, ante unas descalificaciones que trascienden la legítima crítica a una resolución concreta.

Bolaños presiona al Supremo

El ministro de Justicia Félix Bolaños cargó contra el Tribunal Supremo en su cuenta de X tras conocerse la medida cautelar impuesta por el mismo órgano judicial. "El Auto del TS privando provisionalmente de voto a miles de compatriotas es muy discutible jurídicamente", señaló el exministro para pedir "al TS que resuelva este tema antes de elecciones de 2027. El censo no puede alterarse sin base legal sólida".

Por su parte, el ministro dedicó también un vídeo para cargar contra los partidos de derechas por recurrir la Ley de Nietos ante el Supremo. "La derecha y la ultraderecha podría defender que no quiere que los descendientes de aquellos exiliados españoles hoy sean nacionales, podría decirlo, sería legítimo, pero no, no dicen eso. Engañan y mienten", explicaba el ministro.

"Tratan de decir lo que dice la ultraderecha en todo el mundo, que es poner en duda la democracia y poner en duda las elecciones, sembrar la duda, decir que se está hinchando el censo y que favorece al Partido Socialista", añadió.

Por su parte, el ministro de Transformación Digital, Óscar López también ha cargado este lunes contra los jueces del Supremo en una entrevista en la televisión pública. "Hay salvapatrias que están haciendo lo imposible para derrocar a este Gobierno", ha señalado el ministro. Además tambien ha mostrado su preocupación por la existencia de "lobos solitarios" en la judicatura.

Sobre la medida cautelar del Supremo se ha referido a ella como una "salvajada" y un "atropello democrático". Para el gobierno este freno puesto por el supremo a una de sus polémicas leyes constituye una "nueva provocación" y una "barbaridad".