La Diócesis de Getafe disuelve la rama masculina de la asociación religiosa HAM

La Diócesis de Getafe ha comunicado oficialmente la disolución de la rama masculina de las Hermanas del Amor Misericordioso (HAM), una organización que se encontraba bajo el foco de la polémica en los últimos meses. Esta decisión supone el desmantelamiento total de las estructuras del grupo en la provincia eclesiástica de Madrid, impidiendo que llegaran a constituirse como una familia de vida consagrada.

El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha firmado un decreto en el que se notifica a los seminaristas, diáconos y sacerdotes vinculados a este itinerario que, a partir de ahora, su proceso de discernimiento vocacional deberá llevarse a cabo de manera personal e individual. Con esta medida, la veintena de jóvenes que residían en una casa de formación en la localidad madrileña de Serranillos del Valle tendrán que abandonar este régimen comunitario y buscar su ordenación en sus diócesis de origen o en otras congregaciones autorizadas por la Iglesia.

El colapso de la rama masculina se produce apenas dos meses después de que el Arzobispado de Madrid decretara, a finales de julio, la disolución total de la rama femenina de las HAM. Aquella contundente intervención afectó a más de un centenar de monjas y novicias y estuvo motivada por la acumulación de denuncias internas que acusaban a la fundadora, María Milagrosa Pérez Caballero, de presuntos abusos de conciencia, de poder y de índole sexual.

La Diócesis de Getafe venía acompañando a este grupo desde el año 2008. Sin embargo, la gravedad de los hechos revelados por la investigación eclesiástica ha obligado a tomar esta drástica determinación. El Obispado ha aclarado que la medida no supone un juicio negativo sobre la vocación de los afectados, pero sí una actuación firme para erradicar cualquier sombra de sospecha sobre el funcionamiento de esta asociación religiosa, cuyos sacerdotes ordenados continuarán desempeñando sus ministerios pastorales bajo estricta supervisión diocesana.