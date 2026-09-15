La UCO se persona en Adif por orden del juez Moreno para investigar los contratos de Transportes con Levantina

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se han personado en la sede de Adif, organismo dependiente del Ministerio de Transportes que ahora dirige Óscar Puente, por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Los investigadores han realizado un requerimiento de información sobre los contratos de la empresa pública con Levantina, sociedad vinculada a la trama de obra pública, enmarcada en el caso Koldo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional mantiene tres piezas abiertas al respecto del caso Koldo: una segunda pieza por la compra pública de material sanitario, otra secreta por los pagos en efectivo del PSOE —que podría derivar en la investigación de su supuesta financiación irregular— y una tercera pieza por el presunto cobro de mordidas a cambio de influir en adjudicaciones de obra pública. En esta última, además del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, tendría un papel fundamental el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

Según un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, los investigadores de la UCO se personaron en la sede nacional de Adif el pasado viernes 11 de septiembre, siendo la directora general del organismo público, Irene Bonet, la encargada de transmitir a la Benemérita la información exigida por el juez Ismael Moreno. Esta remitió por correo electrónico a los agentes un informe en el que Adif justificaba el pago de más de 370.000 euros a Levantina, sociedad que estaría involucrada junto a Servinabar en el cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública a dedo.

"El día 14 de octubre de 2020 se produjo un desprendimiento en el talud situado en la margen derecha en el entorno del p.k. 4/300 de la línea 750 Gijón Sanz Crespo — Pravia (origen de los puntos kilométricos en Pravia), de la Red de Ancho Métrico de Adif, entre el apeadero de Riberas y la estación de Soto del Barco (trayecto Pravia-Soto del Barco), en el Principado de Asturias", explica el informe acerca de la obra que motivó el contrato con Levantina. El derrumbamiento del talud provocó el descarrilamiento de un coche que iba a la cabeza del tren "causando heridos de carácter leve".

En este contexto, Adif aprueba un refuerzo de varios taludes cercanos a la vía en la que se produjo el accidente: "El informe de declaración de emergencia propone la realización de los trabajos necesarios para la actuación de refuerzo de los taludes, dirigidos a controlar los procesos que desencadenan o aceleran los desprendimientos tierras sobre la plataforma, y para la recuperación de las condiciones de la superestructura ferroviaria y las de seguridad para las circulaciones ferroviarias".

El organismo estima que los trabajos de seguridad costarían 489.300 euros. Finalmente, según el informe, solo hizo falta un desembolso de 373.400 euros, lo que supone un 19% menos de lo previsto. En concreto, estos casi 400.000 euros se destinaron de la siguiente manera: 13.893 euros al "tratamiento de vegetación"; 325.087 euros al refuerzo del talud; 5.718 euros a seguridad de la obra; y 28.705 euros a "gastos varios".

El tratamiento de vegetación se refiere, según desglosa el informe, a los siguientes trabajos: "Desvitalización, corte de tocones y aplicación de herbicida en ambos taludes de la trinchera". Los gastos varios se justifican mediante la contratación de un piloto de vía por 624 horas de trabajo y un "cerramiento de valla con postes de madera".

Por ello, explica en sus conclusiones que considera "coherentes" los gastos conforme a los servicios prestados: