Los sanitarios de Ceuta acusan a Mónica García de llamarles "racistas" y "exagerados" mientras niega el colapso

Elisabeth Muñoz, portavoz de CEMSATSE y secretaria general de SATSE en Ceuta, ha estado en Informativos de esRadio para denunciar a la ministra de Sanidad, Mónica García, por llamarles "racistas" y "exagerados" después de denunciar el colapso sanitario que hay en Ceuta desde la invasión de más de 80.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos. Los sanitarios no aguantan más que desde el Ministerio manipulen las cifras de personas atendidas e irán a una huelga convocada para el próximo día 24 de septiembre por esta "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Realmente no nos han dejado otro camino, porque las autoridades sanitarias niegan la mayor, están maquillando datos, obviando atenciones que se están realizando y dando estadísticas que son totalmente falsas y que no se corresponden con la realidad. El que vive aquí en Ceuta lo sabe y nos cree, porque lo ve, pero teníamos que llegar más allá y que esto sea conocido en toda España. Están mintiendo y necesitamos sacar lo cierto y la realidad de lo que está ocurriendo", ha defendido en esRadio.

"De entrada, desde que se produjo el salto del 30 y el 31, tanto por mar como por tierra a nuestro país, se estableció un sistema en el que se daba una atención rápida y urgente a todo aquel que lo necesitaba. Esto que realmente es una necesidad importante ante una eventualidad así, ha dado pie a que todo lo que se vea en ese fast track sea automáticamente ocultado y silenciado, porque como no llega a ingresar dentro del hospital, no se cuenta. Son cientos las asistencias que se realizan durante 24 horas por una enfermera o enfermero y una médica o médico y que no contabilizan en ninguna parte".

Sobre la situación de estrés a la que se están enfrentando los profesionales, ha relatado que no solo lo están sufriendo los médicos y las enfermeras, sino una situación que está viviendo el sistema sanitario completo. "Te encuentras a todas las categorías llorando por los rincones, y esto es literal. Podemos taparnos los ojos para no querer verlos, pero no vamos a dejar que por taparnos los ojos ya no existan", ha dicho.

"El día a día, por la mañana empieza algo más calmado porque las personas que proceden de Marruecos suelen tirarse hasta altas horas de la madrugada, consumados de drogas, bebidas alcohólicas, cantando… o los que no, pues intentando enganchar, que también está bien, pero la realidad es que a partir de las doce, la una del día, la ciudad despierta para ello y a partir de ese momento es un continuo ir y venir de pacientes con cortes, navajazos, puñaladas, emergencias también sanitarias que no tienen que ver con esto porque estamos hablando de una población que está en situación de calle. Tenemos ya nueve casos confirmados de varicela y el contagio es exponencial y realmente la sanidad está colapsada y aún no ha llegado lo peor", ha advertido.

Vendrán brotes de gripe

"Lo peor en Ceuta llega a partir de octubre y noviembre cuando caen las temperaturas y empiezan a aparecer los brotes de gripe que en este caso van a venir a destrozar ya totalmente una sanidad que no puede seguir más. Está gritando auxilio a gritos y nadie quiere escuchar y esto ya nos obliga a formular esta guerra a base de huelga que nos va a costar a nosotros mucho llevar a cabo porque estamos bajo mínimos, minimísimos, pero es que no hay otra fórmula para que se sienten a escuchar la realidad de lo que está ocurriendo", ha añadido.

La portavoz del sindicato de enfermería ha criticado que desde Sanidad se intente restar importancia y magnitud al colapso sanitario existente en la ciudad española y ha puesto de ejemplo la conversación que tuvo con Javier Padilla, el secretario de Estado de Sanidad, el número dos de Mónica García: "Si yo veo que a mí de cama me están diciendo que hay 340, 360, ¿cómo el secretario me dice 100 y me dice: 'no, es que solo te estoy contando los inmigrantes'? Digo, vale, es que entonces no me cuentes que tenemos 11 enfermeras porque para los inmigrantes solamente has puesto dos. Pero es que claro, al darme esa respuesta, ya me dio la pista para tirar del hilo y encontrarme el pufo que me encontré, que fue todos estos pacientes que son atendidos, que además requieren muchísima inversión sanitaria y que sin embargo, estadísticamente, cuentan como cero atenciones, que son todos los que se ven en el fast track".